Αντιδράσεις για τον Ραφαέλ Τζόνταρ που έσπρωξε κοριτσάκι κατά τη διάρκεια αγώνα στο Roland Garros, δείτε βίντεο
Ο τενίστας απάντησε στις κατηγορίες λέγοντας ότι δεν έσπρωξε το κορίτσι και υποστήριξε ότι εκείνο έχασε την ισορροπία του
Έντονο σχολιασμό έχει προκαλέσει στον χώρο του τένις ένα περιστατικό στο Roland Garros, με πρωταγωνιστή τον Ραφαέλ Τζόνταρ, έπειτα από βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον δείχνει να έρχεται σε επαφή με ένα νεαρό ball girl κατά τη διάρκεια της αναμέτρησής του.
Ο Ισπανός αθλητής εξασφάλισε για πρώτη φορά στην καριέρα του την παρουσία του στη φάση των «16» του Γαλλικού Όπεν, όμως το επίκεντρο της συζήτησης μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού σκέλους, εξαιτίας των εικόνων που προκάλεσαν αντιδράσεις στους φιλάθλους.
Στο σχετικό βίντεο, ο Τζόνταρ φαίνεται αρχικά να πετά ένα μπουκάλι νερού και αμέσως μετά να κινείται προς την πλευρά όπου βρισκόταν το μικρό κορίτσι το οποίο σπρώχνει χάνει στιγμιαία την ισορροπία του ενώ περπατούσε μπροστά του.
Μετά τον αγώνα ο Τζόνταρ δήλωσε έντονα πως: «Δεν την άγγιξα. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω αυτό».
«Ήταν στη μέση, οπότε νομίζω ότι προσπαθούσε να ξεφύγει. Πήγαινε προς τα πίσω, αλλά νομίζω ότι έπεσε, αλλά όχι επειδή την έσπρωξα εγώ» κατέληξε ο Ισπανός τενίστας.
Την ίδια στιγμή, αρκετοί συνάδελφοί του έσπευσαν να τον στηρίξουν, υποστηρίζοντας ότι το προστατευτικό κάλυμμα στο πίσω μέρος του κορτ ενδέχεται να είναι επικίνδυνο και εκτιμώντας πως το ball girl πιθανότατα σκόνταψε εκεί, χωρίς να έχει προηγηθεί σπρώξιμο από τον Ισπανό αθλητή.
C’est quoi de ce joueur Jodar là ? Il se prend pour qui à bousculer une jeune ramasseuse de balles comme ça ? 😤— Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) May 29, 2026
Qu’il présente des excuses publiques ! C’est scandaleux. 😤#RolandGarros pic.twitter.com/HB1lH0L6qK
Pourquoi personne ne parle de la réaction affreuse de Jodar envers cette ramasseuse de balle ?!— FC SEIXAS 🇫🇷 (@Siixela2710) May 29, 2026
C’est un honte @francetvsport @alizecornet @nmahut pic.twitter.com/N90Mj38hNn
