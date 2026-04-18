Ο Ολυμπιακός έφτασε στις 60 σερί νίκες κόντρα στον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα πόλο ανδρών, 14-10 στο Σεράφειο, βίντεο

Τέσσερα γκολ πέτυχε ο Ζαλάνκι και τρία ο Φουντούλης για τον Ολυμπιακό, πέντε ο Γκιουβέτσης για τον Παναθηναϊκό











Με το απόλυτο νικών ολοκλήρωσε και φέτος την κανονική περίοδο της Waterpolo League ανδρών ο Ολυμπιακός . Στο -άνευ βαθμολογικής σημασίας- ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής της Β΄ φάσης, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν στο Σεράφειο του Παναθηναϊκού με 14-10 (αν και έχαναν 4-1 στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου) και σημείωσαν την 60η διαδοχική νίκη τους επί των «πρασίνων», από τους οποίους δεν έχουν χάσει εδώ και 25 χρόνια (το 2001).Σημειωτέον, πάντως, ότι το «τριφύλλι» είχε ήδη διασφαλίσει τη δεύτερη θέση και αγωνίστηκε χωρίς τρία βασικά στελέχη του (Χαλυβόπουλο, Παπανικολάου και Κουρούβανη), ενώ στον πάγκο κάθησε ο Μάκης Βολτυράκης, αφού ο Δημήτρης Μάζης ήταν τιμωρημένος. Ο Ολυμπιακός, που έπαιξε χωρίς τον Νίκο Γκίλλα, είχε την ευκαιρία για ένα δυνατό τεστ, λίγες ημέρες πριν το κρίσιμο παιχνίδι του Champions League με τη Νόβι Μπέογκραντ στον Πειραιά (22/4).Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-5, 2-4, 2-4Βάινμπεργκ, Βολτυράκης, Σκουμπάκης 2, Δευτεραίος, Γκιουβέτσης 5, Αλβέρτης, Μελισσάρης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 1, Κοπελιάδης 1, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, ΠορτοκάληςΖερδεβάς, Άνγκιαλ 1, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου.Ο Απόλλων Σμύρνης «σφράγισε» την τρίτη θέση του Γκρουπ 1, συντρίβοντας 23-5 το Παλαιό Φάληρο με οκτώ γκολ του Νίκολα Μπογκντάνοβιτς. Με πρωταγωνιστή τον 18χρονο Αγγελο Λεωνιδάκη, που πέτυχε πέντε γκολ, ο ΠΑΟΚ νίκησε 15-11 τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη, πήρε την πέμπτη θέση και θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά των πλέι-οφ τη Βουλιαγμένη, «στέλνοντας» τους -έκτους- «κυανέρυθρους» στο δρόμο του Απόλλωνα. Παρότι το ματς είχε βαθμολογική σημασία, πάντως, οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με πολλές ελλείψεις, δείχνοντας ότι δεν τους «έκαιγε» η τελική τους κατάταξη στη βαθμολογία.Στη μάχη της παραμονής, η Λάρισα υποβιβάστηκε οριστικά στην Α2, μετά την ήττα με 26-10 από τον Εθνικό στον Πειραιά, καθώς έχει διαφορά 16 βαθμών από τον ΟΦΘ, τον οποίο θα έπρεπε να αντιμετωπίσει στα πλέι-άουτ (βάσει προκήρυξης, αν η διαφορά είναι άνω των 15 βαθμών, οι αγώνες των πλέι-άουτ δεν γίνονται). Ο ΝΟ Πατρών νίκησε 18-13 τον ΟΦΘ και ξεπέρασε στην ισοβαθμία τα Χανιά, «κλέβοντας» την ύσταση ώρα το πλεονέκτημα έδρας από την κρητική ομάδα στον α΄ γύρο των πλέι-άουτ. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια -με μειονέκτημα έδρας- τον ΟΦΘ, με τον ηττημένο να υποβιβάζεται και τον νικητή να πηγαίνει σε αγώνα μπαράζ με τον δεύτερο της Α2. Χίος και Εθνικός ολοκλήρωσαν τις φετινές τους υποχρεώσεις, καταλαμβάνοντας την 11η και τη 12η θέση αντίστοιχα.Τα ζευγάρια στα πλέι-οφ (στις δύο νίκες) διαμορφώνονται ως εξής:Α΄ ΦΑΣΗΑπόλλων Σμύρνης-Πανιώνιος (1)Βουλιαγμένη-ΠΑΟΚ (2)ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Ολυμπιακός-Νικητής 2

Παναθηναϊκός-Νικητής 1



Τα ζευγάρια των play-in:



Α΄ ΦΑΣΗ

Παλαιό Φάληρο-Περιστέρι (1)

Υδραϊκός-Γλυφάδα (2)



Β΄ ΦΑΣΗ

Ηττημένος 1-Νικητής 2 (3)



* Οι αγώνες είναι μονοί. Οι νικητές του αγώνα 1 και του αγώνα 3 προκρίνονται στα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8.



Τα ζευγάρια των πλέι-άουτ (στις δύο νίκες):



Α΄ ΦΑΣΗ

ΝΟ Πατρών-Χανιά (1)



Β΄ ΦΑΣΗ

ΟΦΘ-Νικητής 1



* Ο νικητής του αγώνα της Β΄ φάσης των πλέι-άουτ θα δώσει αγώνα μπαράζ με τον δεύτερο της Α2 κατηγορίας.



Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής της Β΄ φάσης:





ΓΚΡΟΥΠ 1



Πανιώνιος-ΠΑΟΚ 11-15



Παλ. Φάληρο-Απόλλων Σμύρνης 5-23



Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 10-14



Βουλιαγμένη-Περιστέρι 19/4





ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 22 αγώνες)



ΤΕΡΜ. Β.



Ολυμπιακός 479-180 66



Παναθηναϊκός 377-193 57



Απόλλων Σμύρνης 433-232 54



Βουλιαγμένη 342-215 48 -21αγ.



ΠΑΟΚ 339-282 39



Πανιώνιος 347-306 36



Παλαιό Φάληρο 212-334 22



Περιστέρι 230-293 21 -21αγ.







ΓΚΡΟΥΠ 2



Χανιά-Γλυφάδα 11-12



ΝΟ Πατρών-ΟΦΘ 18-13



Εθνικός-Λάρισα 26-10



Χίος-Υδραϊκός 14-17







ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 22 αγώνες)



ΤΕΡΜ. Β.



Υδραϊκός 295-246 40



Γλυφάδα 292-312 36



Χίος 281-300 32



Εθνικός 289-301 30



ΟΦΘ 237-387 15



ΝΟ Πατρών 248-389 13



Χανιά 226-318 13



Λάρισα 185-524 -1



ΠΗΓΗ: ΑΠΕ