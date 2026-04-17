Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.
«Βόμβα» από τον πρώην παίκτη των Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ: Αποχωρεί από την ομάδα του!
«Βόμβα» από τον πρώην παίκτη των Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ: Αποχωρεί από την ομάδα του!
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, Μπίμπαρς Νάτχο, αποφάσισε να αποχωρήσει από την Παρτιζάν στο τέλος της φετινής σεζόν, βάζοντας τέλος σε μια πολυετή παρουσία στον σύλλογο, κάτι που επιβεβαίωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στο Instagram
Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο-σύνθεση με στιγμές από την καριέρα του στην ομάδα, συνοδεύοντάς το με ένα μήνυμα αποχαιρετισμού προς τους φιλάθλους και τον σύλλογο.
«Αγαπητοί “Γκρομπάρι”, αποφάσισα ότι αυτή θα είναι η τελευταία μου σεζόν στην Παρτιζάν. Μετά από σχεδόν επτά χρόνια στον σύλλογο, θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους για τη συνεχή τους στήριξη και τους συμπαίκτες μου, που έγιναν σαν οικογένειά μου.
«Αγαπητοί “Γκρομπάρι”, αποφάσισα ότι αυτή θα είναι η τελευταία μου σεζόν στην Παρτιζάν. Μετά από σχεδόν επτά χρόνια στον σύλλογο, θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους για τη συνεχή τους στήριξη και τους συμπαίκτες μου, που έγιναν σαν οικογένειά μου.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
