Οι κορυφαίοι επιθετικοί της Ευρώπης – Που βρίσκονται Ελ Κααμπί, Γιόβιτς και Παυλίδης
Ακόμη ένα σαββατοκύριακο γεμάτο αγωνιστική δράση ολοκληρώθηκε και η «μάχη» για τον κορυφαίο σκόρερ της Ευρώπης συνεχίστηκε με την τελική λίστα να έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον παρά το γεγονός πως δεν υπήρχαν εντός των συνόρων παιχνίδια λόγω των διακοπών του Πάσχα
Μετά τη νίκη της Μπάγερν Μονάχου με 5-0 επί της Ζανκτ Πάουλι το Σάββατο, ο Χάρι Κέιν διατηρείται στην κορυφή. Ο Άγγλος επιθετικός έχει πετύχει 31 γκολ σε 26 αγώνες πρωταθλήματος.
Παραμένοντας εξαιρετικά σημαντικός για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ο Λουίς Σουάρες βρίσκεται στην τρίτη θέση. Ο Κολομβιανός επιθετικός μετρά 24 γκολ σε 26 αγώνες πρωταθλήματος. Δεν σκόραρε το Σάββατο στη νίκη με 1-0 επί της Εστρέλα Αμαδόρα. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος επιθετικός παραμένει στα 23 γκολ σε 26 αγώνες, καθώς δεν κατάφερε να σκοράρει απέναντι στη Χιρόνα (1-1).
Μουρίκι και Τιάγκο… καραδοκούν
Ο Αγιάσε Ουέντα έχασε για λίγο μια θέση στο βάθρο, έχοντας 23 γκολ σε 28 αγώνες. Ο Ιάπωνας επιθετικός σκόραρε στο παιχνίδι της Φέγενορντ με τη Ναϊμέχεν (1-1). Στην πέμπτη θέση ακολουθεί ο Πολ Ονουάτσου με 22 γκολ σε 25 αγώνες, χωρίς να σκοράρει απέναντι στην Αλάνιασπορ (1-1).
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
