Συγκλονίζει θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου: «Είμαι περήφανος που δεν βρέχω πια το κρεβάτι μου»
SPORTS

Ο θρύλος της Άρσεναλ, Τόνι Άνταμς, άνοιξε την καρδιά του σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, μιλώντας για τη σκοτεινή πλευρά της καριέρας του και τις μάχες με το αλκοόλ και τις εξαρτήσεις

Ο παλαίμαχος αρχηγός δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι για χρόνια βρισκόταν σε αυτοκαταστροφική πορεία:
«Έπινα για να αντέξω τον εαυτό μου. Δεν είχα έλεγχο», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετώπιζε.

Σε ένα από τα πιο ωμά σημεία της εξομολόγησής του, τόνισε:
«Δεν βρέχω πια το κρεβάτι μου, δεν ξυπνάω γεμάτος ντροπή», θέλοντας να δείξει πόσο βαθιά είχε φτάσει, αλλά και πόσο έχει αλλάξει η ζωή του σήμερα.

Ο Άνταμς, που μετρά πλέον δεκαετίες νηφαλιότητας, ξεκαθάρισε πως η μεγαλύτερη του νίκη δεν είναι τα τρόπαια, αλλά η μάχη που κέρδισε εκτός γηπέδων:
«Το ποδόσφαιρο ήταν εύκολο. Η πραγματική μάχη ήταν μέσα μου».


Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

