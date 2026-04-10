Euroleague: Έκλεισε θέση στα play in η Μονακό, 93-86 την Μπαρτσελόνα

Η Μονακό των 8 παικτών νίκησε για 2η φορά φέτος την Μπαρτσελόνα και την έβαλε σε μπελάδες

Η Μονακό, που παρατάχθηκε για ακόμη μία φορά με σημαντικές απουσίες και μόλις οκτώ διαθέσιμους παίκτες, πήρε σπουδαία νίκη επί της Μπαρτσελόνα με 93-86 στο Πριγκιπάτο, για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague και με ρεκόρ 21-16 «σφράγισε» την παρουσία της στα play in της Euroleague, γράφοντας το 2/2 απέναντι στους Καταλανούς. Από την πλευρά της, η Μπαρτσελόνα μπήκε σε δύσκολη θέση, ωστόσο παραμένει στη μάχη για την πρώτη δεκάδα.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν εντυπωσιακά με προβάδισμα 0-8, εκμεταλλευόμενοι τα μακρινά σουτ των Κλάιμπερν και Πάντερ, όμως η Μονακό αντέδρασε άμεσα με Ντιάλο και Στράζελ, μειώνοντας και μένοντας κοντά στο σκορ, παρά το καλό ποσοστό των «μπλαουγκράνα» από την περιφέρεια. Στο φινάλε του πρώτου μέρους, οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 46-44.

Στο δεύτερο ημίχρονο, το παιχνίδι παρέμεινε ισορροπημένο, μέχρι που Τζέιμς και Χέιζ έδωσαν ώθηση στη Μονακό, η οποία ξέφυγε για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (85-75 στο 35’). Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να επιστρέψει, όμως οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και «καθάρισαν» τη νίκη στο φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 18-26, 46-44, 72-67, 93-86.

