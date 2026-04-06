Η χώρα του Μουντιάλ που… απήγαγε τους ποδοσφαιριστές της!

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στο Μουντιάλ του 2026, αποτέλεσμα που συνοδεύτηκε από έντονους πανηγυρισμούς και εσωτερικές διαδικασίες στην ομοσπονδία. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, οι παίκτες δεν αποδεσμεύτηκαν εγκαίρως ώστε να επιστρέψουν στις ομάδες τους, με αποτέλεσμα να απουσιάσουν από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Σαββατοκύριακου.Το γεγονός αυτό έχει ήδη προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια σε ευρωπαϊκούς συλλόγους, οι οποίοι θεωρούν πως παραβιάζονται οι κανονισμοί της FIFA, βάσει των οποίων οι ποδοσφαιριστές οφείλουν να επιστρέφουν στις ομάδες τους εντός 48 ωρών από την ολοκλήρωση των διεθνών τους υποχρεώσεων.Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Καστεγιόν, η οποία εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένη, καθώς ποδοσφαιριστής της έχασε ήδη σημαντικό αριθμό αγώνων λόγω της παραμονής του με την εθνική ομάδα στο πλαίσιο των προκριματικών για το Μουντιάλ. Η διοίκηση του συλλόγου φέρεται να εξετάζει ακόμη και νομικές ενέργειες προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντά της.Αντίστοιχα, αρκετές ακόμη ομάδες επηρεάστηκαν από την καθυστέρηση επιστροφής διεθνών ποδοσφαιριστών, μεταξύ των οποίων η Εσπανιόλ, η Έλτσε και η Μπέτις, οι οποίες στερήθηκαν βασικές μονάδες τους σε κρίσιμες αναμετρήσεις.Το ζήτημα έχει ήδη τεθεί υπόψη της FIFA, με καταγγελίες να έχουν κατατεθεί και την υπόθεση να βρίσκεται υπό διερεύνηση. Οι σύλλογοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τις συνέπειες, τόσο αγωνιστικά όσο και θεσμικά, ενώ αναμένεται με ενδιαφέρον η στάση της παγκόσμιας ομοσπονδίας απέναντι σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.