Ποια Γαλλία: Αυτή η ομάδα πιέζει για να πάρει τον Ζιντάν
Η επιστροφή του Ζινεντίν Ζιντάν στους πάγκους φαίνεται πλέον πολύ κοντά, με τη θέση της εθνικής Γαλλίας να θεωρείται ουσιαστικά «κλεισμένη»

Ωστόσο, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, στο παρελθόν έχει δεχθεί έντονο πρέσινγκ και από σύλλογο του αγγλικού πρωταθλήματος.

Το βιογραφικό του Ζιντάν μιλά από μόνο του, καθώς οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης σε εννέα σημαντικούς τίτλους σε πέντε σεζόν στον πάγκο, συμπεριλαμβανομένων τριών συνεχόμενων κατακτήσεων του Τσάμπιονς Λιγκ (2015-16, 2016-17, 2017-18).

Ο Γάλλος τεχνικός βρίσκεται εκτός προπονητικής από το τέλος της σεζόν 2020-21, όταν αποχώρησε από τη Ρεάλ, αλλά αυτή η παύση φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Ας», ο 53χρονος θα αναλάβει την εθνική Γαλλίας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του φετινού καλοκαιριού, διαδεχόμενος τον πρώην συμπαίκτη του στους «τρικολόρ», Ντιντιέ Ντεσάν.

