Κι όμως υπάρχει κι άλλη… Ελλάδα: Το πρωτάθλημα που θυμίζει το δικό μας
Η κανονική περίοδος της Stoiximan Super League πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, με το σκηνικό στη μάχη του τίτλου να θυμίζει θρίλερ. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός χέρι-χέρι προς την τελική ευθεία, έτοιμες να λύσουν τις διαφορές τους στα play offs

Μετά την ολοκλήρωση της 25ης αγωνιστικής, οι τρεις «μονομάχοι» βρίσκονται ισόβαθμοι στους 57 βαθμούς, με τον ΠΑΟΚ να καταλαμβάνει τυπικά την κορυφή λόγω υπεροχής στα μεταξύ τους κριτήρια. Το ενδεχόμενο να μπουν ισόπαλοι βαθμολογικά στη διαδικασία των play offs είναι ιδιαίτερα ισχυρό, εφόσον δεν υπάρξει απώλεια βαθμών στην τελευταία αγωνιστική: η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Κηφισιά, ο ΠΑΟΚ τον Βόλο και ο Ολυμπιακός την ΑΕΛ Novibet.

Αν ο Panathinaikos FC δεν είχε απομακρυνθεί τόσο από την κορυφή — βρίσκεται στο -11 — το φετινό πρωτάθλημα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μάχη τεσσάρων. Παρ’ όλα αυτά, οι «πράσινοι» αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο μίνι πρωτάθλημα των έξι αγωνιστικών που θα κρίνει τον τίτλο.

Παρόμοια εικόνα ανταγωνισμού παρατηρείται και εκτός Ελλάδας. Στην Ekstraklasa της Πολωνίας, εννέα στροφές πριν από το τέλος, τρεις ομάδες μοιράζονται επίσης την κορυφή με 41 βαθμούς: Ζαγκλέμπιε Λούμπιν, Γιαγκελόνια και Λεχ Πόζναν.

Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

