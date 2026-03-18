Κι όμως υπάρχει κι άλλη… Ελλάδα: Το πρωτάθλημα που θυμίζει το δικό μας
Η κανονική περίοδος της Stoiximan Super League πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, με το σκηνικό στη μάχη του τίτλου να θυμίζει θρίλερ. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός χέρι-χέρι προς την τελική ευθεία, έτοιμες να λύσουν τις διαφορές τους στα play offs
Μετά την ολοκλήρωση της 25ης αγωνιστικής, οι τρεις «μονομάχοι» βρίσκονται ισόβαθμοι στους 57 βαθμούς, με τον ΠΑΟΚ να καταλαμβάνει τυπικά την κορυφή λόγω υπεροχής στα μεταξύ τους κριτήρια. Το ενδεχόμενο να μπουν ισόπαλοι βαθμολογικά στη διαδικασία των play offs είναι ιδιαίτερα ισχυρό, εφόσον δεν υπάρξει απώλεια βαθμών στην τελευταία αγωνιστική: η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Κηφισιά, ο ΠΑΟΚ τον Βόλο και ο Ολυμπιακός την ΑΕΛ Novibet.
Αν ο Panathinaikos FC δεν είχε απομακρυνθεί τόσο από την κορυφή — βρίσκεται στο -11 — το φετινό πρωτάθλημα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μάχη τεσσάρων. Παρ’ όλα αυτά, οι «πράσινοι» αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο μίνι πρωτάθλημα των έξι αγωνιστικών που θα κρίνει τον τίτλο.
Παρόμοια εικόνα ανταγωνισμού παρατηρείται και εκτός Ελλάδας. Στην Ekstraklasa της Πολωνίας, εννέα στροφές πριν από το τέλος, τρεις ομάδες μοιράζονται επίσης την κορυφή με 41 βαθμούς: Ζαγκλέμπιε Λούμπιν, Γιαγκελόνια και Λεχ Πόζναν.
