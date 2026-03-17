Η Μπάγερν κινδυνεύει να μείνει χωρίς τερματοφύλακα, αν ο 16χρονος Πρέσκοτ δεν πάρει άδεια για να... εργαστεί μετά τις 23:00
Η Μπάγερν Μονάχου έχει ξεμείνει από τερματοφύλακες και ο 16χρονος Λέοναρντ Πρέσκοτ πιθανότατα θα είναι αυτός που θα γράψει ιστορία και θα κάνει ντεμπούτο στο Champions League κόντρα στην Αταλάντα
O Βενσάν Κομπανί έχει «πονοκέφαλο» για τη θέση του τερματοφύλακα. Οι Νόιερ, Ούρμπιχ είναι αμφίβολοι, ενώ οι Ούλραϊχ και Κλάνατς είναι εκτός.
Στην τελευταία προπόνηση της Τρίτης (17/3), οι Ούρμπιχ και Νόιερ εμφανίστηκαν κανονικά στο πρώτο 15λεπτο, με τον 22χρονο γκολκίπερ να είναι αρκετά δραστήριος, όμως να παραμένει αμφίβολος.
Εάν δεν καταφέρει να ξεκινήσει, τότε θα γραφτεί ιστορία.
Ο 16χρονος Λέοναρντ Πρέσκοτ μπορεί να γίνει ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε επίσημο αγώνα της Μπάγερν, σπάζοντας το ρεκόρ που κατέχει ο Σβεν Σόιερ, ο οποίος έκανε ντεμπούτο τη σεζόν 89/90 σε ηλικία 18 ετών και 237 ημερών.
Manuel Neuer'e topu veren top toplayıcı çocuk, yarın Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde kalesini koruyacak olan 16 yaşındaki kaleci Leonard Prescott.— Football Critix (@footballcritix) March 17, 2026
Ωστόσο, γι’ αυτή την συμμετοχή υπάρχουν και ορισμένα εμπόδια.
Συγκεκριμένα, στη Γερμανία υπάρχει νόμος, ο οποίος αναφέρει πως ένας 16χρονος δεν μπορεί να εργαστεί μετά τις 20:00. Όσον αφορά τους αθλητές μπορεί να υπάρξει εξαίρεση έως τις 23:00.
Ο αγώνας με την Αταλάντα ξεκινάει στις 21:00 ώρα Γερμανίας, άρα αναμένεται να ολοκληρωθεί την προβλεπόμενη για τη νομιμότητα του Πρέσκοτ.
PROBLEMAS PARA EL GRANDE DE LA BUNDESLIGA!— POSTA Deportes (@POSTADeportes) March 15, 2026
🚨 El @FCBayern tiene a sus cuatro porteros lesionados y no podrán contar con ellos para el próximo partido.
😱 Su opción sería Leonard Prescott, arquero de 16 años, que nunca ha jugado a nivel profesional. pic.twitter.com/sBjU6ztUH4
Να σημειωθεί πως ο νόμος ισχύει ακόμη κι αν ο 16χρονος τερματοφύλακας μείνει στον πάγκο, πράγμα που είναι πολύ πιθανό.
“You’ve got to play the young man, this is his moment.” ✨@T_Deeney on 16-year-old American goalkeeper Leonard Prescott possibly starting for Bayern Munich in the Champions League 🇺🇸👀 pic.twitter.com/YAPxjucJxc— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 16, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr