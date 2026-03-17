Η Μπάγερν κινδυνεύει να μείνει χωρίς τερματοφύλακα, αν ο 16χρονος Πρέσκοτ δεν πάρει άδεια για να... εργαστεί μετά τις 23:00
SPORTS
Μπάγερν Μονάχου Αταλάντα Champions League Λέοναρντ Πρέσκοτ Μάνουελ Νόιερ

Η Μπάγερν Μονάχου έχει ξεμείνει από τερματοφύλακες και ο 16χρονος Λέοναρντ Πρέσκοτ πιθανότατα θα είναι αυτός που θα γράψει ιστορία και θα κάνει ντεμπούτο στο Champions League κόντρα στην Αταλάντα

H Mπάγερν θα φιλοξενήσει την Τετάρτη (18/3) την Αταλάντα στη ρεβάνς του 6-1 της Ιταλίας για τη φάση των 16 του Champions League.

O Βενσάν Κομπανί έχει «πονοκέφαλο» για τη θέση του τερματοφύλακα. Οι Νόιερ, Ούρμπιχ είναι αμφίβολοι, ενώ οι Ούλραϊχ και Κλάνατς είναι εκτός.

Στην τελευταία προπόνηση της Τρίτης (17/3), οι Ούρμπιχ και Νόιερ εμφανίστηκαν κανονικά στο πρώτο 15λεπτο, με τον 22χρονο γκολκίπερ να είναι αρκετά δραστήριος, όμως να παραμένει αμφίβολος.

Εάν δεν καταφέρει να ξεκινήσει, τότε θα γραφτεί ιστορία.

Ο 16χρονος Λέοναρντ Πρέσκοτ μπορεί να γίνει ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε επίσημο αγώνα της Μπάγερν, σπάζοντας το ρεκόρ που κατέχει ο Σβεν Σόιερ, ο οποίος έκανε ντεμπούτο τη σεζόν 89/90 σε ηλικία 18 ετών και 237 ημερών.


Ωστόσο, γι’ αυτή την συμμετοχή υπάρχουν και ορισμένα εμπόδια.

Κλείσιμο
Συγκεκριμένα, στη Γερμανία υπάρχει νόμος, ο οποίος αναφέρει πως ένας 16χρονος δεν μπορεί να εργαστεί μετά τις 20:00. Όσον αφορά τους αθλητές μπορεί να υπάρξει εξαίρεση έως τις 23:00.

Ο αγώνας με την Αταλάντα ξεκινάει στις 21:00 ώρα Γερμανίας, άρα αναμένεται να ολοκληρωθεί την προβλεπόμενη για τη νομιμότητα του Πρέσκοτ.


Βέβαια, στην ακραία περίπτωση που το παιχνίδι πάει στην παράταση, τότε η Μπάγερν θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο.

Να σημειωθεί πως ο νόμος ισχύει ακόμη κι αν ο 16χρονος τερματοφύλακας μείνει στον πάγκο, πράγμα που είναι πολύ πιθανό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης