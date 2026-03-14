Άρσεναλ: Ο Μαξ Ντάουμαν έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Premier League
Σε ηλικία 16 ετών και 73 ημερών ο νεαρός κλείδωσε τη νίκη της Άρσεναλ επί της Έβερτον και μπήκε στο πάνθεον της ιστορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου

Στις 4 Νοεμβρίου 2025 στον εκτός έδρας αγώνα με τη Σλάβια Πράγας για τη League Phase του Champions League, o Μαξ Ντάουμαν έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση καθώς ο Μίκελ Αρτέτα τον εμπιστεύτηκε σε ηλικία 15 ετών και 306 ημερών...

Ο ταλαντούχος εξτρέμ, ο οποίος πηγαίνει σχολείο και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Premier League είναι υποχρεωμένος να αλλάζει σε άλλα αποδυτήρια απ' αυτά που χρησιμοποιούν οι ενήλικες συμπαίκτες του, ξεκίνησε να προπονείται με την πρώτη ομάδα από τα 14 του...



Η συμμετοχή του στην Πράγα ήταν το πρώτο του ρεκόρ, αλλά τέσσερις μήνες αργότερα ήρθε και ένα δεύτερο που είναι εξίσου εντυπωσιακό.

Στο σημερινό ματς για την Premier League η Άρσεναλ νίκησε πολύ δύσκολα με 2-0 την Έβερτον με τον Γιόκερες να ανοίγει το σκορ στο 89'. Στα τελευταία δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων ο Ντάουμαν εκμεταλλεύτηκε το ότι ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων είχε πάει στην αντίπαλη περιοχή για μια στατική φάση και έφυγε μόνος του στη κόντρα πλασάροντας για το 2-0...



Ο Ντάουμαν «κλείδωσε» το τρίποντο και ταυτόχρονα έμπαινε και πάλι στα βιβλία της ιστορίας, καθώς σε ηλικία 16 ετών και 73 ημερών έγινε ο νεότερος σκόρερ της Premier League.

Προηγούμενος κάτοχος; Ο Τζέιμς Βόγκαν της Έβερτον ο οποίος σε ηλικία 16 ετών και 270 ημερών είχε σκοράρει εναντίον της Κρίσταλ Πάλας.


Δείτε Επίσης