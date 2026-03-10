Φωταγωγήθηκε η γέφυρα Ρίου Αντιρρίου για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού, δείτε βίντεο
Φωταγωγήθηκε η γέφυρα Ρίου Αντιρρίου για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού, δείτε βίντεο
Μετά το χθεσινό νικηφόρο ματς με την Κηφισιά με 2-1, χιλιάδες οπαδοί του συλλόγου γιόρτασαν στο κέντρο του Αγρινίου
Με τα χρώματα του Παναιτωλικού φωταγωγήθηκε η Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ιστορικού συλλόγου του Αγρινίου. Ήταν μια κίνηση «φόρος τιμής» στην πορεία του συλλόγου, ο οποίος εδώ και έναν αιώνα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αθλητικής και κοινωνικής ζωής της Αιτωλοακαρνανίας.
Ο Παναιτωλικός, με ιστορία που ξεκινά το 1926, έχει διαμορφώσει μια ισχυρή παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και διατηρεί βαθιούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία του Αγρινίου και ολόκληρης της περιοχής.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύει το Agrinio Press:
Μετά το χθεσινό νικηφόρο ματς με την Κηφισιά με 2-1, χιλιάδες οπαδοί του συλλόγου γιόρτασαν στο κέντρο του Αγρινίου τον έναν αιώνα ζωής του Παναιτωλικού. Η πόλη εδώ και μία εβδομάδα με διάφορες εκδηλώσεις βιώνει ένα απίστευτο κλίμα ευφορίας και αυτό κορυφώθηκε με τη σημαντική νίκη της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου.
Πολλοί οπαδοί πήγαν με πορεία από το γήπεδο στην κεντρική πλατεία κι εκεί συνέχισαν τους εορτασμούς για τη νίκη και την ιστορία της ομάδας τους.
Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από τους χθεσινούς εορτασμούς:
Ο Παναιτωλικός, με ιστορία που ξεκινά το 1926, έχει διαμορφώσει μια ισχυρή παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και διατηρεί βαθιούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία του Αγρινίου και ολόκληρης της περιοχής.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύει το Agrinio Press:
«100 χρόνια κίτρινα και μπλε»
Μετά το χθεσινό νικηφόρο ματς με την Κηφισιά με 2-1, χιλιάδες οπαδοί του συλλόγου γιόρτασαν στο κέντρο του Αγρινίου τον έναν αιώνα ζωής του Παναιτωλικού. Η πόλη εδώ και μία εβδομάδα με διάφορες εκδηλώσεις βιώνει ένα απίστευτο κλίμα ευφορίας και αυτό κορυφώθηκε με τη σημαντική νίκη της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου.
Πολλοί οπαδοί πήγαν με πορεία από το γήπεδο στην κεντρική πλατεία κι εκεί συνέχισαν τους εορτασμούς για τη νίκη και την ιστορία της ομάδας τους.
Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από τους χθεσινούς εορτασμούς:
🟡🔵 Βίντεο που εξασφάλισε το Gazzetta από τις εντυπωσιακές εικόνες στο Αγρίνιο για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού!#Panaitolikos pic.twitter.com/cGIcqV0TgM— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 10, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα