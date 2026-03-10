Φωταγωγήθηκε η γέφυρα Ρίου Αντιρρίου για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού, δείτε βίντεο
Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου Παναιτωλικός Αγρίνιο

Μετά το χθεσινό νικηφόρο ματς με την Κηφισιά με 2-1, χιλιάδες οπαδοί του συλλόγου γιόρτασαν στο κέντρο του Αγρινίου

Με τα χρώματα του Παναιτωλικού φωταγωγήθηκε η Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ιστορικού συλλόγου του Αγρινίου. Ήταν μια κίνηση «φόρος τιμής» στην πορεία του συλλόγου, ο οποίος εδώ και έναν αιώνα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αθλητικής και κοινωνικής ζωής της Αιτωλοακαρνανίας.

Ο Παναιτωλικός, με ιστορία που ξεκινά το 1926, έχει διαμορφώσει μια ισχυρή παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και διατηρεί βαθιούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία του Αγρινίου και ολόκληρης της περιοχής.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύει το Agrinio Press:

Στα χρώματα του Παναιτωλικού η γέφυρα Ριου - Αντιρρίου! #panaitolikos #100years #agrinio

«100 χρόνια κίτρινα και μπλε»


Μετά το χθεσινό νικηφόρο ματς με την Κηφισιά με 2-1, χιλιάδες οπαδοί του συλλόγου γιόρτασαν στο κέντρο του Αγρινίου τον έναν αιώνα ζωής του Παναιτωλικού. Η πόλη εδώ και μία εβδομάδα με διάφορες εκδηλώσεις βιώνει ένα απίστευτο κλίμα ευφορίας και αυτό κορυφώθηκε με τη σημαντική νίκη της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου.

Πολλοί οπαδοί πήγαν με πορεία από το γήπεδο στην κεντρική πλατεία κι εκεί συνέχισαν τους εορτασμούς για τη νίκη και την ιστορία της ομάδας τους.

Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από τους χθεσινούς εορτασμούς:

