Σοβαρά επεισόδια και πάνω από 100 συλλήψεις πριν το ντέρμπι Σπόρτινγκ-Μπενφίκα στο futsal, δείτε βίντεο

Για περίπου 20 λεπτά οι δρόμοι γύρω από το γήπεδο João Rocha Pavilion μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης, με τους οπαδούς να… ανταλλάσσουν φωτοβολίδες και πέτρες, ενώ δεν έλειψαν και οι μάχες σώμα με σώμα