Σοβαρά επεισόδια και πάνω από 100 συλλήψεις πριν το ντέρμπι Σπόρτινγκ-Μπενφίκα στο futsal, δείτε βίντεο

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Λισαβόνα, πριν από το ντέρμπι futsal μεταξύ Σπόρτινγκ Λισαβόνας
και Μπενφίκα,
όταν κατέληξαν σε συμπλοκές οπαδοί των δύο ομάδων. Η κατάσταση ξέφυγε από το έλεγχο στις περιοχές γύρω από το Pavilhão João Rocha, με αποτέλεσμα οι αρχές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες συλλήψεις
.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της πορτογαλικής αστυνομίας, τουλάχιστον 124 οπαδοί συνελήφθησαν μετά από βίαιες συγκρούσεις που προηγήθηκαν του αγώνα – 63 από την πλευρά της Μπενφίκα και 61 από τη Σπόρτινγκ. Για περίπου 20 λεπτά οι δρόμοι γύρω από το γήπεδο João Rocha Pavilion μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης, με τους οπαδούς να… ανταλλάσσουν φωτοβολίδες και πέτρες, ενώ δεν έλειψαν και οι μάχες σώμα με σώμα.
Οι συλλήψεις έγιναν για συμμετοχή σε συμπλοκές και για αδικήματα, όπως η παράνομη χρήση πυροτεχνικών ειδών. Το υλικό που κατασχέθηκε περιελάμβανε, σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές, πυροτεχνήματα, πέτρες, σίδερα, ζώνες και άλλα αντικείμενα που θεωρούνται επικίνδυνα στη χρήση τους.
Κατά τα επεισόδια υπήρξαν πληροφορίες για τουλάχιστον δύο τραυματίες που χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια. Μετά τη ραγδαία επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας, η κατάσταση οδηγήθηκε υπό έλεγχο και οι συλλήψεις ολοκληρώθηκαν.
Η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FPF) ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης έρευνας για τα επεισόδια, καταδικάζοντας τη βία και απευθύνοντας κάλεσμα σε όλους τους οπαδούς να σεβαστούν τις αρχές του fair play και να διασφαλίσουν την ασφάλεια σε μελλοντικά παιχνίδια.
Τόσο η Σπόρτινγκ όσο και η Μπενφίκα έχουν εκδώσει επίσημες δηλώσεις, καταδικάζοντας τις συμπλοκές και δηλώνοντας πλήρη συνεργασία με τις αρχές για την ταυτοποίηση και την τιμωρία όσων ενεπλάκησαν στα περιστατικά.
Το περιστατικό αυτό επαναφέρει στο επίκεντρο την ανάγκη αντιμετώπισης της βίας στις αθλητικές συγκεντρώσεις, ειδικά σε ντέρμπι με μεγάλη αντιπαλότητα, και εντείνει τις πιέσεις για πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας και δικαστικές κυρώσεις απέναντι σε οργανωμένες ομάδες οπαδών που επιλέγουν τη βία.