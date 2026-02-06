ΟΦΗ: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Αθανασίου από τον Ολυμπιακό
SPORTS
Ολυμπιακός ΟΦΗ Νίκος Αθανασίου

ΟΦΗ: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Αθανασίου από τον Ολυμπιακό

Ο Νίκος Αθανασίου μετά από τον δανεισμό του στη Ρίο Άβε θα συνεχίσει δανεικός στην ομάδα της Κρήτης

ΟΦΗ: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Αθανασίου από τον Ολυμπιακό
Ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ έως τον Ιούνιο του 2026 θα είναι ο Νίκος Αθανασίου. 

Ο Έλληνας ακραίος μπακ δόθηκε δανεικός από τον Ολυμπιακό στην ομάδα του Ηρακλείου αφού έληξε ο δανεισμός του στη Ρίο Άβε. 

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ 

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Νίκου Αθανασίου, με την μορφή δανεισμού από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, ως τον Ιούνιο του 2026.

Ο 24χρονος αμυντικός (γενν. 16/3/2001, Αθήνα), διεθνής με τις «μικρές» εθνικές ομάδες (Κ18, Κ21), προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Ατρόμητου, έχοντας αγωνιστεί με την ομάδα του Περιστερίου σε 66 αναμετρήσεις πρωταθλήματος και κυπέλλου, με απολογισμό 5 γκολ και 8 ασίστς.

Τον Ιανουάριο του 2025 αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό και τον περασμένο Ιούλιο παραχωρήθηκε δανεικός στην Rio Ave, τα χρώματα της οποίας φόρεσε σε 18 αναμετρήσεις.

Νίκο, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!».

