Επέστρεψαν με το χάλκινο μετάλλιο από την Πορτογαλία οι πολίστριες, βίντεο και φωτογραφίες
Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών κατέκτησε το 6ο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Πορτογαλία
Στην Αθήνα επέστρεψε το απόγευμα της Παρασκευής (6/2) η αποστολή της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.
Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη έξι μήνες μετά το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης ανέβηκαν ξανά στο βάθρο στο Ευρωπαϊκό κερδίζοντας 15-8 την Ιταλία στον μικρό τελικό.
Μαζί με την ομάδα επέστρεψε ο υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης ενώ στο αεροδρόμιο ήταν ο ΓΓΑ και ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες πολίστες ο Γιώργος Μαυρωτάς.
Αυτό είναι το 6ο μετάλλιο της Ελλάδας σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών. Η ομάδα έχει 4 ασημένια και 2 χάλκινα και της λείπει μόνο το χρυσό!
Στην αποστολή μετείχαν οι αθλήτριες, Μπιτσάκου Αφροδίτη, Πάτρα Μαρία, Γρηγοροπούλου Ελένη, Καραγιάννη Ανδρονίκη, Ξενάκη Ελένη, Φουντωτού Ελευθερία, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Νίνου Ειρήνη, Πλευρίτου Βασιλική, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή, Πλευρίτου Ελευθερία, Καρύτσα Ευαγγελία. Τις συνόδευαν ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης, ο συνεργάτης του Αντώνης Βλοντάκης, ο αναλυτής βίντεο Λευτέρης Κατσινούλας, η φυσιοθεραπεύτρια Μυρσίνη Βασιλοπούλου, ο γιατρός Σπύρος Μπάλας, ο τιμ μάνατζερ Γιώργος Μαργιούκλας, ενώ αρχηγός αποστολής ήταν ο Γρηγόρης Δέδες.
Θυμίζουμε ότι μια εβδομάδα νωρίτερα και η Εθνική ανδρών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Βελιγράδι κερδίζοντας επίσης την Ιταλία στον μικρό τελικό.
Φωτογραφίες από την άφιξη της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών
