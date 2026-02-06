Άρης: Συμφωνία με Κουαμέ, έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Οριστική η συμφωνία των δύο πλευρών ενώ αναμένεται το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη

Ο Άρης ολοκληρώνει μια σημαντική κίνηση ενίσχυσης της επιθετικής γραμμής του καθώς η συμφωνία του με τη Φιορεντίνα αλλά και τον Κριστιάν Κουαμέ περιλαμβάνει συνεργασία έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Ιβοριανός επιθετικός αναμένεται μάλιστα να φτάσει στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2) για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Η πρόθεση παραχώρησης του παίκτη σε συνδυασμό με την επιθυμία του ίδιου του Κουαμέ στην αλλαγή περιβάλλοντος ήταν δύο παράγοντες οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη θετική κατάληξη της υπόθεσης. Για τη Φιορεντίνα, το συγκεκριμένο κεφάλαιο έχει κλείσει καθώς ήθελε την πρόωρη αποδέσμευση του παίκτη ενώ ο Ιβοριανός επιθετικός αναζητούσε μια νέα πρόκληση στην καριέρα του. Αυτή του πρόσφερε ο Άρης και πλέον η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι οριστική.

Με τη φανέλα της Φιορεντίνα, ο Κουαμέ μέτρησε 155 αγώνες με 11 γκολ και 17 ασίστ. Στη σταδιοδρομία του, στα περισσότερα παιχνίδια χρησιμοποιήθηκε ως φορ, σε αρκετά όμως έπαιξε και στα επιθετικά άκρα. Ο Άρης επιδιώκει την απόκτησή του έχοντας κατά νου τη χρησιμοποίησή του στην κορυφή της επίθεσης.

Πηγή: Gazzetta.gr

