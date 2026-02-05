Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Ατρόμητος: Ζήτησε τον Σταύρο Πνευμονίδη από τον Ολυμπιακό
Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός έχει 12 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό Β' στη Super League 2
Τον Σταύρο Πνευμονίδη από τον Ολυμπιακό ζήτησε δανεικό ο Ατρόμητος.
Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός που εντυπωσίασε στην προετοιμασία με την ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού το περασμένο καλοκαίρι δεν είναι στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και το πιθανότερο είναι να παραχωρηθεί για 1.5 χρόνο δανεικός στην ομάδα του Περιστερίου.
Ο Σταύρος Πνευμονίδης ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το UEFA Youth League το 2024. Αυτή τη σεζόν είχε 5 συμμετοχές με την ομάδα ανδρών του Ολυμπιακού και άλλες 12 με τον Ολυμπιακό Β' στη Super League 2.
