Ατρόμητος: Ζήτησε τον Σταύρο Πνευμονίδη από τον Ολυμπιακό
SPORTS
Ολυμπιακός Ατρόμητος Σταύρος Πνευμονίδης

Ατρόμητος: Ζήτησε τον Σταύρο Πνευμονίδη από τον Ολυμπιακό

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός έχει 12 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό Β' στη Super League 2

Ατρόμητος: Ζήτησε τον Σταύρο Πνευμονίδη από τον Ολυμπιακό
Τον Σταύρο Πνευμονίδη από τον Ολυμπιακό ζήτησε δανεικό ο Ατρόμητος

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός που εντυπωσίασε στην προετοιμασία με την ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού το περασμένο καλοκαίρι δεν είναι στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και το πιθανότερο είναι να παραχωρηθεί για 1.5 χρόνο δανεικός στην ομάδα του Περιστερίου. 

Ο Σταύρος Πνευμονίδης ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το UEFA Youth League το 2024. Αυτή τη σεζόν είχε 5 συμμετοχές με την ομάδα ανδρών του Ολυμπιακού και άλλες 12 με τον Ολυμπιακό Β' στη Super League 2. 

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης