Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
ΑΕΚ: Δίωξη στον Μάριο Ηλιόπουλο για τις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
ΑΕΚ: Δίωξη στον Μάριο Ηλιόπουλο για τις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
«Για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις στα ΜΜΕ» η κλήση του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ και της ΠΑΕ
Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης της ΕΠΟ, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος του προέδρου της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου.
Εντονο ήταν το φινάλε του ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό καθώς οι Πειραιώτες ισοφάρισαν στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ταρέμι και μετά τη λήξη του αγώνα, ο πρόεδρος της Ένωσης διαμαρτυρήθηκε σε έντονο ύφος προς τον διαιτητή του ματς, Ντάνι Μάκελι.
Επίσης, ο ίδιος μίλησε στα ΜΜΕ τόσο για τη διαιτησία όσο και για τη γενικότερη κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου, με αποτέλεσμα να του ασκηθεί δίωξη από τον Υπεύθυνο Πειθαρχική Δίωξη, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, η δίωξη ασκήθηκε τόσο στον πρόεδρο της Ένωσης όσο και στην ίδια την ΠΑΕ με την αιτιολογία: «για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις στα ΜΜΕ την 1η-2-2026, μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ - ΠΑΕ Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα της Superleague 1»
Αρχικά ο πρόεδρος της ΑΕΚ μετά το ματς με τον Ολυμπιακό ρωτήθηκε για τις αμφισβητούμενες φάσεις που έχουν προκαλέσει τις διαμαρτυρίες της Ένωσης με τον ίδιο να απαντά με ερωτήσεις προς τον ρεπότερ της συνδρομητικής τηλεόρασης.
«Πείτε μου εσείς τι είδατε; Ποιες αμφισβητούμενες φάσεις; Οκτώ στις δέκα φάσεις δεν τις σφύριξε; Βλέπετε μαϊμού πέναλτι; Βλέπετε κάτι; Είστε πιο παλιός από εμένα, πείτε μου τι είδατε», είπε αρχικά ο κ. Ηλιόπουλος κι όταν ο ρεπόρτερ του απάντησε ότι ο ίδιος δεν είχε τη δυνατότητα να δει τη φάση σε ριπλέι ο πρόεδρος της ΑΕΚ συνέχισε λέγοντας:
«Σήμερα ήταν μια ξανά σφραγίδα της ντροπής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό ήταν κατάντια! Επειδή δεν είμαστε άρτσι μπούρτσι και λουλάς, επειδή υπάρχουν νόμοι, τον λόγο θα τον έχει ο εισαγγελέας. Κάποιοι τώρα γελάνε αλλά δεν θα γελάνε για πολύ γιατί εγώ έχω δείξει πως ότι λέω το εννοώ. Κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν αυτήν την ντροπή. Πλέον τον λόγο έχει ο εισαγγελέας και θα βγει στη φόρα όλο το παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σήμερα βάλανε, νοητά για να μην παρεξηγηθώ, τη βόμβα στα πόδια στους και σκάψανε τον λάκκο που θα πέσουν μέσα μόνοι τους».
Εντονο ήταν το φινάλε του ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό καθώς οι Πειραιώτες ισοφάρισαν στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ταρέμι και μετά τη λήξη του αγώνα, ο πρόεδρος της Ένωσης διαμαρτυρήθηκε σε έντονο ύφος προς τον διαιτητή του ματς, Ντάνι Μάκελι.
Επίσης, ο ίδιος μίλησε στα ΜΜΕ τόσο για τη διαιτησία όσο και για τη γενικότερη κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου, με αποτέλεσμα να του ασκηθεί δίωξη από τον Υπεύθυνο Πειθαρχική Δίωξη, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, η δίωξη ασκήθηκε τόσο στον πρόεδρο της Ένωσης όσο και στην ίδια την ΠΑΕ με την αιτιολογία: «για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις στα ΜΜΕ την 1η-2-2026, μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ - ΠΑΕ Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα της Superleague 1»
Αρχικά ο πρόεδρος της ΑΕΚ μετά το ματς με τον Ολυμπιακό ρωτήθηκε για τις αμφισβητούμενες φάσεις που έχουν προκαλέσει τις διαμαρτυρίες της Ένωσης με τον ίδιο να απαντά με ερωτήσεις προς τον ρεπότερ της συνδρομητικής τηλεόρασης.
Τι είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος
«Πείτε μου εσείς τι είδατε; Ποιες αμφισβητούμενες φάσεις; Οκτώ στις δέκα φάσεις δεν τις σφύριξε; Βλέπετε μαϊμού πέναλτι; Βλέπετε κάτι; Είστε πιο παλιός από εμένα, πείτε μου τι είδατε», είπε αρχικά ο κ. Ηλιόπουλος κι όταν ο ρεπόρτερ του απάντησε ότι ο ίδιος δεν είχε τη δυνατότητα να δει τη φάση σε ριπλέι ο πρόεδρος της ΑΕΚ συνέχισε λέγοντας:
«Σήμερα ήταν μια ξανά σφραγίδα της ντροπής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό ήταν κατάντια! Επειδή δεν είμαστε άρτσι μπούρτσι και λουλάς, επειδή υπάρχουν νόμοι, τον λόγο θα τον έχει ο εισαγγελέας. Κάποιοι τώρα γελάνε αλλά δεν θα γελάνε για πολύ γιατί εγώ έχω δείξει πως ότι λέω το εννοώ. Κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν αυτήν την ντροπή. Πλέον τον λόγο έχει ο εισαγγελέας και θα βγει στη φόρα όλο το παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σήμερα βάλανε, νοητά για να μην παρεξηγηθώ, τη βόμβα στα πόδια στους και σκάψανε τον λάκκο που θα πέσουν μέσα μόνοι τους».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα