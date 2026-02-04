Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Super League: Ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη σήμερα κόντρα στον Αστέρα σε εξ' αναβολής ματς
Super League: Ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη σήμερα κόντρα στον Αστέρα σε εξ' αναβολής ματς
Στις 18:30 διεξάγεται σήμερα το εξ' αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας
Παιχνίδι με ξεκάθαρο ενδιαφέρον ως προς την κορυφή της Super League 1 για τον Ολυμπιακό είναι αυτό με τον Αστέρα Τρίπολης το απόγευμα της Τετάρτης. Στις 18.30 θα ξεκινήσει το ματς στο γήπεδο των Αρκάδων όπως ο πειραϊκός σύλλογος θα έχει στο πλευρό του πάνω από 3.500 φιλάθλους του.
Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εξ αναβολής αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» με τον Μίλαν Ράσταβατς να έχει για πρώτη φορά στην διάθεσή του τον νεοαποκτηθέντα μεσοεπιθετικό, Στέφαν Μίτροβιτς.
Από την άλλη δεν είναι διαθέσιμοι οι τιμωρημένοι Ισιαγκά Σιλά, Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, Μούμο Μουνιόθ και Ρόμπερτ Ιβάνοφ. Θυμίζουμε πως τόσο ο Φεντερίκο Μακέντα, όσο και ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.
Στον Ολυμπιακό για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι έμεινε εκτός αποστολής ο Αγιούμπ Ελ Καμπί που είχε τραυματισμό και έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης ενώ για πρώτη φορά στους εκλεκτούς βρίσκεται ο Κλέιτον που αποκτήθηκε από τη Ρίο Άβε. Επίσης εκτός αποστολής έμεινε τόσο ο Πιρόλα που ταλαιπωρείται από τραυματισμό όσο και ο Ροντινέι.
Το εξ αναβολής της 17ης αγωνιστικής
18.30: Αστέρας - Ολυμπιακός (NS PRIME)
Πανσερραϊκός - Κηφισιά 2-1
ΑΕΛ Novibet - Άρης 1-0
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 3-0
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0
Παναιτωλικός - Λεβαδειακός 1-3
Βόλος - Ατρόμητος 0-3
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εξ αναβολής αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» με τον Μίλαν Ράσταβατς να έχει για πρώτη φορά στην διάθεσή του τον νεοαποκτηθέντα μεσοεπιθετικό, Στέφαν Μίτροβιτς.
Από την άλλη δεν είναι διαθέσιμοι οι τιμωρημένοι Ισιαγκά Σιλά, Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, Μούμο Μουνιόθ και Ρόμπερτ Ιβάνοφ. Θυμίζουμε πως τόσο ο Φεντερίκο Μακέντα, όσο και ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.
Στον Ολυμπιακό για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι έμεινε εκτός αποστολής ο Αγιούμπ Ελ Καμπί που είχε τραυματισμό και έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης ενώ για πρώτη φορά στους εκλεκτούς βρίσκεται ο Κλέιτον που αποκτήθηκε από τη Ρίο Άβε. Επίσης εκτός αποστολής έμεινε τόσο ο Πιρόλα που ταλαιπωρείται από τραυματισμό όσο και ο Ροντινέι.
Το εξ αναβολής της 17ης αγωνιστικής
18.30: Αστέρας - Ολυμπιακός (NS PRIME)
Πανσερραϊκός - Κηφισιά 2-1
Η 17η αγωνιστική
ΑΕΛ Novibet - Άρης 1-0
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 3-0
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0
Παναιτωλικός - Λεβαδειακός 1-3
Βόλος - Ατρόμητος 0-3
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
H επόμενη αγωνιστική (20ή)
17.00: AΕΛ Νovibet – Παναιτωλικός
18.00: Αστέρας Τρίπολης – Βόλος
20.00: Κηφισιά – Ατρόμητος
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου
16.00: Πανσερραϊκός – ΑΕΚ
17.00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
19.00: Αρης – ΠΑΟΚ
21.00: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
18.00: Αστέρας Τρίπολης – Βόλος
20.00: Κηφισιά – Ατρόμητος
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου
16.00: Πανσερραϊκός – ΑΕΚ
17.00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
19.00: Αρης – ΠΑΟΚ
21.00: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα