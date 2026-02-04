Super League: Ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη σήμερα κόντρα στον Αστέρα σε εξ' αναβολής ματς
SPORTS
Super League Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης

Super League: Ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη σήμερα κόντρα στον Αστέρα σε εξ' αναβολής ματς

Στις 18:30 διεξάγεται σήμερα το εξ' αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας

Super League: Ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη σήμερα κόντρα στον Αστέρα σε εξ' αναβολής ματς
2 ΣΧΟΛΙΑ
Παιχνίδι με ξεκάθαρο ενδιαφέρον ως προς την κορυφή της Super League 1 για τον Ολυμπιακό είναι αυτό με τον Αστέρα Τρίπολης το απόγευμα της Τετάρτης. Στις 18.30 θα ξεκινήσει το ματς στο γήπεδο των Αρκάδων όπως ο πειραϊκός σύλλογος θα έχει στο πλευρό του πάνω από 3.500 φιλάθλους του.

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εξ αναβολής αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» με τον Μίλαν Ράσταβατς να έχει για πρώτη φορά στην διάθεσή του τον νεοαποκτηθέντα μεσοεπιθετικό, Στέφαν Μίτροβιτς.

Από την άλλη δεν είναι διαθέσιμοι οι τιμωρημένοι Ισιαγκά Σιλά, Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, Μούμο Μουνιόθ και Ρόμπερτ Ιβάνοφ. Θυμίζουμε πως τόσο ο Φεντερίκο Μακέντα, όσο και ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.

Στον Ολυμπιακό για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι έμεινε εκτός αποστολής ο Αγιούμπ Ελ Καμπί που είχε τραυματισμό και έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης ενώ για πρώτη φορά στους εκλεκτούς βρίσκεται ο Κλέιτον που αποκτήθηκε από τη Ρίο Άβε. Επίσης εκτός αποστολής έμεινε τόσο ο Πιρόλα που ταλαιπωρείται από τραυματισμό όσο και ο Ροντινέι.

Το εξ αναβολής της 17ης αγωνιστικής

18.30: Αστέρας - Ολυμπιακός (NS PRIME)


Η 17η αγωνιστική

Πανσερραϊκός - Κηφισιά 2-1
ΑΕΛ Novibet - Άρης 1-0
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 3-0
Κλείσιμο
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0
Παναιτωλικός - Λεβαδειακός 1-3
Βόλος - Ατρόμητος 0-3


H επόμενη αγωνιστική (20ή)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

17.00: AΕΛ Νovibet – Παναιτωλικός
18.00: Αστέρας Τρίπολης – Βόλος
20.00: Κηφισιά – Ατρόμητος

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου

16.00: Πανσερραϊκός – ΑΕΚ
17.00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
19.00: Αρης – ΠΑΟΚ
21.00: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης