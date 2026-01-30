Βαθμολογία Euroleague: Σκαρφάλωσε στην 2η θέση ο Ολυμπιακός

Κλείσιμο

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Μπαρτσελόνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 87-75 και εκμεταλλεύτηκαν την ήττα της Χάποελ με αποτέλεσμα να «σκαρφαλώσουν» στην 2η θέση με ρεκόρ 16-8. Το ίδιο ακριβώς που έχει, πλέον, και η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.Αντίθετα η Φενέρ απολαμβάνει την κορυφή της κατάταξης μετά την εύκολη νίκη της επί της Εφές στο ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος με 79-62.H Βαλένθια κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Μακάμπι με σκορ 94-83 ενώ η Αρμάνι δυσκολεύτηκε μέχρι να επικρατήσει της Παρτίζαν με 85-79.Τρίτη 27 ΙανουαρίουΠαρί - Ρεάλ Μαδρίτης 98-92Πέμπτη 29 ΙανουαρίουΦενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές 79-62Χάποελ - Μπάγερν 64-79Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 87-75Αρμάνι Μιλάνο - Παρτίζαν 85-79Βαλένθια - Μακάμπι 94-83Παρασκευή 30 Ιανουαρίου