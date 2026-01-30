Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Βαθμολογία Euroleague: Σκαρφάλωσε στην 2η θέση ο Ολυμπιακός
Βαθμολογία Euroleague: Σκαρφάλωσε στην 2η θέση ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα και να βρεθεί στην 2η θέση της κατάταξης στην Euroleague.
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Μπαρτσελόνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 87-75 και εκμεταλλεύτηκαν την ήττα της Χάποελ με αποτέλεσμα να «σκαρφαλώσουν» στην 2η θέση με ρεκόρ 16-8. Το ίδιο ακριβώς που έχει, πλέον, και η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.
Αντίθετα η Φενέρ απολαμβάνει την κορυφή της κατάταξης μετά την εύκολη νίκη της επί της Εφές στο ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος με 79-62.
H Βαλένθια κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Μακάμπι με σκορ 94-83 ενώ η Αρμάνι δυσκολεύτηκε μέχρι να επικρατήσει της Παρτίζαν με 85-79.
Η 15η αγωνιστική
Τρίτη 27 Ιανουαρίου
Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης 98-92
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου
Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές 79-62
Χάποελ - Μπάγερν 64-79
Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 87-75
Αρμάνι Μιλάνο - Παρτίζαν 85-79
Βαλένθια - Μακάμπι 94-83
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου
Αντίθετα η Φενέρ απολαμβάνει την κορυφή της κατάταξης μετά την εύκολη νίκη της επί της Εφές στο ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος με 79-62.
H Βαλένθια κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Μακάμπι με σκορ 94-83 ενώ η Αρμάνι δυσκολεύτηκε μέχρι να επικρατήσει της Παρτίζαν με 85-79.
Η 15η αγωνιστική
Τρίτη 27 Ιανουαρίου
Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης 98-92
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου
Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές 79-62
Χάποελ - Μπάγερν 64-79
Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 87-75
Αρμάνι Μιλάνο - Παρτίζαν 85-79
Βαλένθια - Μακάμπι 94-83
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου
Μονακό - Βίρτους Μπολόνια (20:30)
Ερυθρός Αστέρας - Ντουμπάι (21:00)
Μπασκόνια - Ζάλγκιρις (21:30)
Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός (21:45)
Η κατάταξη
Φενέρμπαχτσε 17-7 *
Ολυμπιακός 16-8 *
Χάποελ 16-8 *
Ρεάλ Μαδρίτης 16-9
Μπαρτσελόνα 16-9
Βαλένθια 16-9
Μονακό 15-9
Ζάλγκιρις 14-10
Παναθηναϊκός 14-10
Ερυθρός Αστέρας 14-10
Αρμάνι Μιλάνο 12-13
Βίρτους Μπολόνια 11-13
Ντουμπάι 11-13
Μακάμπι 10-15
Μπάγερν 10-15
Παρί 8-16 *
Μπασκόνια 8-16
Παρτίζαν 8-17
Βιλερμπάν 6-18
Αναντολού Εφές 6-19
* Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Χάποελ και Παρί έχουν από ένα ματς λιγότερο
Η επόμενη αγωνιστική (16η)
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου
Ντουμπάι - Ολυμπιακός (18:00)
Εφές - Βαλένθια (19:30)
Ζάλγκιρις - Μονακό (20:00)
Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ (21:00)
Μακάμπι - Παρτίζαν (21:05)
Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης (21:15)
Μπάγερν - Παρί (21:30)
Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε (21:30)
Αρμάνι Μιλάνο - Μπασκόνια (21:30)
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου
Βίρτους Μπολόνια - Βιλερμπάν (21:30)
gazzetta.gr
Ερυθρός Αστέρας - Ντουμπάι (21:00)
Μπασκόνια - Ζάλγκιρις (21:30)
Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός (21:45)
Η κατάταξη
Φενέρμπαχτσε 17-7 *
Ολυμπιακός 16-8 *
Χάποελ 16-8 *
Ρεάλ Μαδρίτης 16-9
Μπαρτσελόνα 16-9
Βαλένθια 16-9
Μονακό 15-9
Ζάλγκιρις 14-10
Παναθηναϊκός 14-10
Ερυθρός Αστέρας 14-10
Αρμάνι Μιλάνο 12-13
Βίρτους Μπολόνια 11-13
Ντουμπάι 11-13
Μακάμπι 10-15
Μπάγερν 10-15
Παρί 8-16 *
Μπασκόνια 8-16
Παρτίζαν 8-17
Βιλερμπάν 6-18
Αναντολού Εφές 6-19
* Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Χάποελ και Παρί έχουν από ένα ματς λιγότερο
Η επόμενη αγωνιστική (16η)
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου
Ντουμπάι - Ολυμπιακός (18:00)
Εφές - Βαλένθια (19:30)
Ζάλγκιρις - Μονακό (20:00)
Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ (21:00)
Μακάμπι - Παρτίζαν (21:05)
Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης (21:15)
Μπάγερν - Παρί (21:30)
Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε (21:30)
Αρμάνι Μιλάνο - Μπασκόνια (21:30)
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου
Βίρτους Μπολόνια - Βιλερμπάν (21:30)
gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα