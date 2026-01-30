Βαθμολογία Euroleague: Σκαρφάλωσε στην 2η θέση ο Ολυμπιακός
Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα Euroleague

Βαθμολογία Euroleague: Σκαρφάλωσε στην 2η θέση ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα και να βρεθεί στην 2η θέση της κατάταξης στην Euroleague.

Βαθμολογία Euroleague: Σκαρφάλωσε στην 2η θέση ο Ολυμπιακός
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Μπαρτσελόνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 87-75 και εκμεταλλεύτηκαν την ήττα της Χάποελ με αποτέλεσμα να «σκαρφαλώσουν» στην 2η θέση με ρεκόρ 16-8. Το ίδιο ακριβώς που έχει, πλέον, και η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Αντίθετα η Φενέρ απολαμβάνει την κορυφή της κατάταξης μετά την εύκολη νίκη της επί της Εφές στο ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος με 79-62.

H Βαλένθια κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Μακάμπι με σκορ 94-83 ενώ η Αρμάνι δυσκολεύτηκε μέχρι να επικρατήσει της Παρτίζαν με 85-79.

Η 15η αγωνιστική

Τρίτη 27 Ιανουαρίου

Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης 98-92

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές 79-62
Χάποελ - Μπάγερν 64-79
Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 87-75
Αρμάνι Μιλάνο - Παρτίζαν 85-79
Βαλένθια - Μακάμπι 94-83

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Μονακό - Βίρτους Μπολόνια (20:30)
Ερυθρός Αστέρας - Ντουμπάι (21:00)
Μπασκόνια - Ζάλγκιρις (21:30)
Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός (21:45)

Η κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 17-7 *
Ολυμπιακός 16-8 *
Χάποελ 16-8 *
Ρεάλ Μαδρίτης 16-9
Μπαρτσελόνα 16-9
Βαλένθια 16-9
Μονακό 15-9
Ζάλγκιρις 14-10
Παναθηναϊκός 14-10
Ερυθρός Αστέρας 14-10
Αρμάνι Μιλάνο 12-13
Βίρτους Μπολόνια 11-13
Ντουμπάι 11-13
Μακάμπι 10-15
Μπάγερν 10-15
Παρί 8-16 *
Μπασκόνια 8-16
Παρτίζαν 8-17
Βιλερμπάν 6-18
Αναντολού Εφές 6-19

* Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Χάποελ και Παρί έχουν από ένα ματς λιγότερο

Η επόμενη αγωνιστική (16η)

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου

Ντουμπάι - Ολυμπιακός (18:00)
Εφές - Βαλένθια (19:30)
Ζάλγκιρις - Μονακό (20:00)
Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ (21:00)
Μακάμπι - Παρτίζαν (21:05)
Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης (21:15)
Μπάγερν - Παρί (21:30)
Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε (21:30)
Αρμάνι Μιλάνο - Μπασκόνια (21:30)
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

Βίρτους Μπολόνια - Βιλερμπάν (21:30)

gazzetta.gr

Thema Insights

