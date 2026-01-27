Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Γκουαρδιόλα: «Φταίει η ομάδα για την αφλογιστία του Χάαλαντ, φτιάξτε του ευκαιρίες και θα σκοράρει»
Ο Καταλανός τεχνικός ύψωσε ασπίδα προστασίας στον Νορβηγό σταρ πριν το κρίσιμο ματς με τη Γαλατασαράι
Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται σε οριακό σημείο στο Champions League και ο Πεπ Γκουαρδιόλα γνωρίζει πως η επιστροφή του Έρλινγκ Χάαλαντ στα γκολ είναι απαραίτητη. Ο Νορβηγός «killer», που ξεκίνησε τη σεζόν με 38 γκολ σε 28 ματς, διανύει μια ασυνήθιστη περίοδο κάμψης, έχοντας βρει δίχτυα μόλις μία φορά (με πέναλτι) στις τελευταίες εννέα συμμετοχές του.
Ερωτηθείς την Τρίτη (27/1) για την αφλογιστία του επιθετικού του, ο Γκουαρδιόλα δεν δίστασε να επιρρίψει την ευθύνη στο σύνολο της ομάδας:
«Φταίει η ομάδα. Δημιουργήστε περισσότερες ευκαιρίες και τότε εκείνος θα σκοράρει», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Ποτέ μην υποτιμάτε τους σκόρερ, γιατί πάντα θα σας αναγκάζουν να σωπάσετε. Θα σκοράρει για το υπόλοιπο της ζωής του, αυτό είναι σίγουρο».
Τελικός με «άρωμα» πρώην κόντρα στη Γαλατασαράι
Η Σίτι υποδέχεται την Τετάρτη τη Γαλατασαράι και χρειάζεται μόνο τη νίκη για να επιστρέψει στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας και να αποφύγει τα playoffs. Η αποστολή γίνεται ακόμα πιο ιδιαίτερη, καθώς στην αγγλική πόλη επιστρέφουν ως αντίπαλοι δύο εμβληματικοί πρώην παίκτες του Πεπ: ο Ιλκάι Γκουντογκάν και ο Λερόι Σανέ.
Μετά τη σοκαριστική ήττα από την Μπόντο Γκλιμτ την περασμένη εβδομάδα, η Σίτι κατρακύλησε στην 11η θέση. «Είμαστε εκεί που αξίζουμε να είμαστε», παραδέχθηκε με ειλικρίνεια ο Καταλανός.
Ο Γκουαρδιόλα καλείται να διαχειριστεί μια πρωτοφανή κρίση καθώς τιμωρημένος είναι ο Ρόδρι ενώ τραυματίες είναι οι στόπερ Ρούμπεν Ντίας, Γκβάρντιολ και Στόουνς.
Τα νέα αποκτήματα Σεμένιο και Γκέι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή τη φάση.
Μοναδική αχτίδα φωτός η πιθανή επιστροφή του Νίκο Γκονζάλες, ο οποίος αν προπονηθεί κανονικά θα δώσει μια πολύτιμη λύση στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου η Σίτι στερείται αυτή τη στιγμή καθαρόαιμου αμυντικού χαφ.
