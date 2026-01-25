«Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους» έγραψε ο Πετρόπουλος στο Instagram μετά τον καβγά με τον Βεζένκοβ στο παρκέ

Ο άσος του Κολοσσού Ρόδου, που ήταν πρωταγωνιστής στο επεισόδιο με τον Βεζένκοβ, κατήγγειλε δολιοφθορά του αυτοκινήτου του, μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Υ πήρχε περίπτωση να το οδηγήσει και η κοπέλα μου, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο»