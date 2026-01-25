«Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους» έγραψε ο Πετρόπουλος στο Instagram μετά τον καβγά με τον Βεζένκοβ στο παρκέ
Ο άσος του Κολοσσού Ρόδου, που ήταν πρωταγωνιστής στο επεισόδιο με τον Βεζένκοβ, κατήγγειλε δολιοφθορά του αυτοκινήτου του, μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει και η κοπέλα μου, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο»
Γεμάτος ένταση ήταν ο αγώνας του Κολοσσού Ρόδου με αντίπαλο τον Ολυμπιακό που σημαδεύτηκε από το επεισόδιο με πρωταγωνιστές τους Ανδρέα Πετρόπουλο, Σάσα Βεζένκοβ και είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή του δεύτερου.
Ωστόσο, αρκετές ώρες μετά το τέλος του αγώνα, ο παίκτης του Κολοσσού Ρόδου με ανάρτησή του στο Instagram, κατήγγειλε ότι βρήκε κομμένα τα φρένα του αυτοκινήτου του.
Έγραψε μάλιστα ότι επρόκειτο να το οδηγήσει η κοπέλα του, κάνοντας λόγο για «καραγκιόζηδες».
«Έφυγα από το γήπεδο και δεν είχα φρένα!»
Μιλώντας μάλιστα στο gazzetta.gr, o έμπειρος άσος δήλωσε: «Όταν έφτασα στο γήπεδο το αυτοκίνητο μου δεν είχε κανένα πρόβλημα με τα φρένα του όλα ήταν μια χαρά. Μετά το τέλος του αγώνα, έμεινα για αρκετή ώρα στο γήπεδο γιατί έκανα βάρη και αποχωρώντας δεν είχα φρένα. Να χαλάσανε τα φρένα μου ξαφνικά το θεωρώ λίγο αδύνατο τι να πω. Και να σκεφτεί κανείς πως το αυτοκίνητο υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει και η κοπέλα μου... Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο».
Ο γκαρντ του Κολοσσού ρωτήθηκε και για το επεισόδιο που είχε την ώρα του αγώνα με τον Σάσα Βεζένκοβ και οδήγησε τον ίδιο στην τιμωρία του με αντιαθλητικό φάουλ και τον παίκτη των «ερυθρολεύκων» με αποβολή. «Δεν περίμενα αυτή την αντίδραση από τον Σάσα, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί σ’ ένα παιχνίδι. Η αντίδραση η δική μου αρχικά οφείλονταν στο γεγονός ότι επειδή μου κλείδωσε το χέρι φοβήθηκα μην τραυματιστώ στον ώμο, αλλά αυτό συμβαίνει σ’ ένα ματς» υποστήριξε.
Βέβαια, η αντιπαράθεση με τον Βεζένκοβ δεν είναι τίποτε μπροστά στο περιστατικό με τα φρένα του αυτοκινήτου που προκάλεσαν την αναστάτωση του. Γι’ αυτό και έσπευσε να κάνει ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να το δημοσιοποιήσει, καθώς ήταν κάτι που τον σόκαρε.
