Μανόλο Χιμένεθ: «Συγγνώμη από τον κόσμο, παίξαμε σαν άνδρες, κάναμε λάθη σαν παιδιά»
Ο προπονητής του Άρη, απολογήθηκε προς τον κόσμο του Άρη μετά το 2-2 με αντίπαλο τον Λεβαδειακό
Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν κρύφτηκε πίσω από τις λέξεις μετά την ισοπαλία του Άρη με τον Λεβαδειακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο έμπειρος προπονητής εμφανίστηκε φανερά απογοητευμένος από τον τρόπο που χάθηκε το τρίποντο στις καθυστερήσεις, ζητώντας δημόσια συγγνώμη από τους φιλάθλους της ομάδας, ενώ άσκησε κριτική για την έλλειψη συγκέντρωσης των παικτών του.
«Αδιανόητο να δεχόμαστε αντεπίθεση από πλάγιο»
Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στα ατομικά σφάλματα που κόστισαν τη νίκη, χρησιμοποιώντας μια σκληρή παρομοίωση για την εικόνα της ομάδας του:
«Αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε μία συγγνώμη. Παρότι κάναμε καλό ματς και οι παίκτες τα έδωσαν όλα, είναι αδιανόητο να κάνουμε τόσα παιδικά λάθη. Δεν μπορούν να μας κάνουν αντεπίθεση από πλάγιο άουτ. Παίξαμε σαν άνδρες και κάναμε λάθη σαν παιδιά», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Για τα μεταγραφικά: Έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένες θέσεις. Το κλαμπ ξέρει που 'πονάει' η ομάδα. Αυτό που αποδεικνύεται στην πράξη είναι ότι σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο τα πράγματα είναι δύσκολα. Χωρίς να υπάρχει καμία δικαιολογία, είμαστε αυτοί που είμαστε και βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να τα δώσουμε όλα ως το τέλος της σεζόν.
Τα λάθη: Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί πολύ. Σε κάποια θετικά και σε άλλα αρνητικά. Παλιά στον δρόμο μαθαίναμε πολλά πράγματα. Σε έναν Λατινοαμερικάνο παίκτη, τέτοιο λάθος δεν του συμβαίνει. Παίζουμε πολύ λιγό ποδόσφαιρο… δρόμου, στο οποίο μαθαίνεις πολλά πράγματα. Οταν ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να βρούμε τους πόρους να ενισχύσουμε το παιχνίδι και πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις, οι παίκτες πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι στο 100%.
