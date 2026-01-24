Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Ο πρόεδρος της Παρτίζαν «φωτογραφίζει» τον Ταϊρίκ Τζόουνς για σαμποτάζ στον Ομπράντοβιτς
Οι αιχμές του Μιχαϊλοβιτς για εσωτερικά προβλήματα, συμβόλαια-βαρίδια και την υπόθεση Τζαμπάρι Πάρκερ
Ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Όστογια Μιχαΐλοβιτς, αποκάλυψε για πρώτη φορά ποια ήταν η στάση του συλλόγου αναφορικά με τις εικασίες ότι υπήρξε παίκτης που σαμπόταρε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αν και δεν τον κατονόμασε ευθέως, ήταν σαφές πως ο ισχυρός άνδρας της σερβικής ομάδας φωτογράφισε τον Ταϊρίκ Τζόουνς ως τον βασικό υπαίτιο.
«Απομακρύναμε τον παίκτη που θεωρούσαμε ότι το έκανε», δήλωσε ο Μιχαΐλοβιτς στο τηλεοπτικό κανάλι SOS, αναφερόμενος στον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος αποχώρησε από την Παρτιζάν και συνέχισε την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Σε ερώτηση για το αν υπήρχαν και άλλοι παίκτες που σαμπόταραν τον προπονητή, απάντησε λακωνικά, δηλώνοντας ότι «Δεν το γνωρίζουμε».
Λίγο αργότερα, η συζήτηση στράφηκε στην υπόθεση του Τζαμπάρι Πάρκερ. Συγκεκριμένα, ο Μιχαΐλοβιτς εξήγησε γιατί ο Αμερικανός φόργουορντ δεν αποχώρησε από την Παρτιζάν, παρά τις εξαιρετικά κακές εμφανίσεις του σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
«Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να λύσουμε το συμβόλαιό του; Αν το λύσουμε αύριο, θα πρέπει να του καταβάλουμε πέντε εκατομμύρια ευρώ μονομιάς. Έτσι, το πληρώνουμε σε δόσεις. Όταν ένα συμβόλαιο είναι διετές, καταβάλλεται μηνιαίως, αλλά αν λυθεί πρόωρα, το ποσό πρέπει να καταβληθεί άμεσα»., είπε
Στη συνέχεια διευκρινίστηκε ότι δεν επρόκειτο για λύση συμβολαίου, αλλά για απομάκρυνση από την ομάδα, ώστε ο παίκτης να προπονείται ατομικά. «Αυτή είναι απόφαση του προπονητή και πιστεύω ότι τον απέκλεισε από την ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Νωρίτερα, σε άλλη του εμφάνιση ως καλεσμένος στο κανάλι SOS, ο Όστογια Μιχαΐλοβιτς είχε υπογραμμίσει ποιο θεωρεί το βασικό πρόβλημα της Παρτιζάν: «Το πρόβλημα της Παρτίζαν λέγεται Τζαμπάρι Πάρκερ, ας μην λέμε ψέματα. Οι Τζαμπάρι Πάρκερ και Σέικ Μίλτον έχουν σχεδόν πέντε εκατομμύρια ευρώ μεικτές απολαβές».
