«Η Ρεάλ αποχωρεί από την Euroleague και πάει στο NBA Europe» γράφει η AS
Προφορική δέσμευση της «βασίλισσας» στο Λονδίνο για το νέο πρότζεκτ αποκαλύπτει η ισπανική εφημερίδα
Αν και δεν έχει υπογράψει μέχρι στιγμής, η Ρεάλ Μαδρίτης δεσμεύτηκε, στο Λονδίνο, όπου εκπροσωπήθηκε στον αγώνα ανάμεσα στις ομάδες του ΝΒΑ Μέμφις Γκρίζλις και Ορλάντο Μάτζικ (126-109) στις 18 Ιανουαρίου, πως θ΄ αποχωρήσει από τη Euroleague και να συμμετάσχει στην υπό δημιουργία νέα Λίγκα, το NBA Europe. Ο δημοσιογράφος Χουάνμπα Ρούμπιο της ισπανικής "AS", αποκαλύπτει σήμερα (23/1) πως η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε να συμμετάσχει στο νέο ευρωπαϊκό πρότζεκτ του NBA.
Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται πως μόνο μία ομάδα από την Αθήνα θα έχει μόνιμο "franchise" στο NBA Europe. «Όσον αφορά στην ελληνική θέση, ο Παναθηναϊκός συμμετείχε στην εκδήλωση του Λονδίνου, αν και έχει συμβόλαιο με την Euroleague μέχρι το 2036, το οποίο μπορεί να λυθεί με ρήτρα αποπληρωμής δέκα εκατομμυρίων ευρώ,» τονίζεται επιπρόσθετα.
«Δεν έχει υπογραφεί ακόμη η συμφωνία, αλλά στις συναντήσεις στο Λονδίνο, η αποχώρηση της Ρεάλ Μαδρίτης από τη Euroleague και η δέσμευσή της στη νέα διοργάνωση του NBA και της FIBA επισφραγίστηκαν, κατ' αρχάς,» αναφέρει συγκεκριμένα η "AS".
Σημειώνεται επίσης: «Ο σύλλογος προφανώς θα είναι η "ναυαρχίδα" αυτού του πρότζεκτ (σ.σ. NBA Europe" αν δεν πάει κάτι στραβά. Και φαίνεται όλο και πιο απίθανο να πάει κάτι στραβά. Η "AS" ανέφερε ήδη από τις 14 Ιανουαρίου ότι η πρόθεση της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν να κάνει την... αλλαγή. Αυτό έχει ουσιαστικά επικυρωθεί μετά από λίγες ημέρες αποφασιστικών κινήσεων για το μέλλον του μπάσκετ στην Ευρώπη.
Το NBA έδωσε τους ετήσιους αγώνες της κανονικής περιόδου στην Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα, αυτή τη φορά στο Βερολίνο και το Λονδίνο. Αξιοποιώντας την παρουσία του στην ήπειρο, προγραμμάτισε συναντήσεις και εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου για να προωθήσει την έναρξη της διοργάνωσης (σ.σ. ΝΒΑ Europe), με την οποία, σε συνεργασία με τη FIBA, στοχεύει να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Euroleague. Μια συμφωνία μεταξύ των δύο, NBA Europe και Euroleague, δεν έχει επιτευχθεί και ο χρόνος πιέζει.
Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με ομάδες και τη Δευτέρα (19/1), σε ένα ξενοδοχείο στη βρετανική πρωτεύουσα, το πρότζεκτ παρουσιάστηκε σε πιθανούς επενδυτές και ιδιοκτήτες σε μια λαμπερή εκδήλωση με περισσότερους από 250 προσκεκλημένους. Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν παρούσα και συναντήθηκε επίσης με την αντιπροσωπεία του NBA. Η Μπαρτσελόνα, από την πλευρά της, αποφάσισε να διατηρήσει την πρόθεσή της να παραμείνει στην Euroleague, μια απόφαση που επιβεβαιώθηκε χθες (22/1) από το διοικητικό της συμβούλιο.
Η Ρεάλ Μαδρίτης, από την πλευρά της, όχι μόνο δεν συμμερίζεται τις αμφιβολίες της Μπαρτσελόνα και σχεδόν όλων των μεγάλων ομάδων της Euroleague, αλλά, όπως μπόρεσε να επιβεβαιώσει η "AS", δεσμεύτηκε προφορικά για το νέο NBA στην Ευρώπη. Εάν επιβεβαιώσει, ή μάλλον όταν επιβεβαιώσει οριστικά, την απόφασή της, και μετά την υπογραφή του συμβολαίου από την Μπαρτσελόνα, δύο από τους δεκατρείς μετόχους αυτού που εξακολουθεί να αποτελεί την κορυφαία ηπειρωτική διοργάνωση (σ.σ. Euroleague) θα παραμείνουν υπό αμφισβήτηση: η Φενερμπαχτσέ, η νυν πρωταθλήτρια, η οποία σε πρώτη φάση θα ανανεώσει επίσης (και η οποία δεν έχει καν αναφερθεί ως στόχος προτεραιότητας για το NBA και τη FIBA), και η γαλλική ομάδα Βιλερμπάν, η οποία σχεδόν σίγουρα θ΄ αποχωρήσει από την Euroleague και θα μεταβεί στο περιβάλλον της FIBA μέσω του Basketball Champions League, εν αναμονή της νέας διοργάνωσης, η οποία, στο πιο αισιόδοξο σενάριο, θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027. Το Basketball Champions League θα μπορούσε τώρα να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, ν' αποτελέσει μια "γέφυρα" προς το μέλλον, την οποία θα δούμε αν η Ρεάλ Μαδρίτης καταλήξει να διασχίσει. Εάν η Ρεάλ Μαδρίτης αποχωρήσει από τη Euroleague στις 30 Ιουνίου, θα αντιμετωπίσει, τουλάχιστον, μια σεζόν στην οποία θα πρέπει να προσπαθήσει να αποφύγει μια παράξενη κατάσταση αβεβαιότητας.
Το NBA δεν θα φτάσει στην Ευρώπη πριν από τουλάχιστον τον Οκτώβριο του 2027. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα μπορούσε να βρεθεί σε μια ασυνήθιστη κατάσταση την επόμενη σεζόν. Τα επόμενα βήματα για τη Ρεάλ Μαδρίτης θα επικεντρωθούν στην οριστικοποίηση αυτής της απόφασης, η οποία συμφωνήθηκε στο Λονδίνο, και στην παρακολούθηση της εξέλιξης της δημιουργίας του νέου πρωταθλήματος. Το πρωτάθλημα σχεδιάζει να ξεκινήσει με δεκαέξι ομάδες: δώδεκα μόνιμες και τέσσερις προσωρινές. Μία από αυτές θα είναι η πρωταθλήτρια του Basketball Champions League και τρεις θα προέρχονται από εγχώριες διοργανώσεις… Με βάση την έρευνα αγοράς του, το NBA έχει στοχεύσει τις πόλεις της Μαδρίτης, της Βαρκελώνης, του Παρισιού, της Λυών, του Λονδίνου, του Μάντσεστερ, του Μιλάνου, της Ρώμης, του Μονάχου, του Βερολίνου, της Αθήνας και της Κωνσταντινούπολης για τα μόνιμα franchise του. Αυτές οι δύο τελευταίες θέσεις θα έχουν μόνο μία ομάδα η καθεμία, και για τη δεύτερη έχει αναφερθεί η Γαλατασαράι, όχι οι πρωταθλητές Ευρώπης των τελευταίων ετών, Φενερμπαχτσέ και Εφές. Όσον αφορά στην ελληνική θέση, ο Παναθηναϊκός συμμετείχε στην εκδήλωση του Λονδίνου, αν και έχει συμβόλαιο με την Euroleague μέχρι το 2036, το οποίο μπορεί να λυθεί με ρήτρα αποπληρωμής δέκα εκατομμυρίων ευρώ».
