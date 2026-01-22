Μετά τον Παναθηναϊκό και ο Αθηναϊκός στους «8» του Euro Cup μπάσκετ γυναικών, 71-61 τη Σοπρόν στην Ουγγαρία
Μετά τον Παναθηναϊκό και ο Αθηναϊκός στους «8» του Euro Cup μπάσκετ γυναικών, 71-61 τη Σοπρόν στην Ουγγαρία

Ο Αθηναϊκός προκρίθηκε με δύο νίκες επί της Σοπρόν και θα παίξει με την  ισπανική Αβενίδα

Ο Αθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroCup Γυναικών, επικρατώντας εκτός έδρας της Σοπρόν και ολοκληρώνοντας με 2/2 νίκες απέναντι στην ουγγρική ομάδα. Με τη νίκη της πρώτης αναμέτρησης στην Αθήνα με 81-72 να έχει ήδη δημιουργήσει διαφορά ασφαλείας, η ελληνική ομάδα επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και στη ρεβάνς.

Κορυφαίες για τον Αθηναϊκό ήταν η Τάντιτς με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ και η Παρκς με 15 πόντους, ενώ η Πρινς πρόσθεσε 12 πόντους και 10 ριμπάουντ. Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε δυναμικά, ανέβασε τη διαφορά στο +16 πριν το ημίχρονο και, παρά τη μείωση της διαφοράς στο τρίτο δεκάλεπτο, κατάφερε στο τέλος να κερδίσει με +10.

Με την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Αθηναϊκός πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη επί της Σοπρόν και την πρόκρισή του στους «8» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την ισπανική Αβενίδα.

Θυμίζουμε την Τετάρτη προκρίθηκε στους «8» ο Παναθηναϊκός.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 29-45, 46-54, 61-71
ΔΙΑΙΤΗΤΈΣ: Στογιάνοβιτς, Χόντζιτς, Στόικα

Οι συνθέσεις:
ΑΘΗΝΑΪΚΌΣ (Καλτσίδου): Ράκα 5, Τσινέκε 2, Σταμάτη, Γουίντερμπερν 7, Παυλοπούλου 5 (1), Μίλερ 2, Λουκά, Τάντιτς 15 (1), Πρινς 12, Παρκς 15 (5), Ανίγκουε 2, Χρίστοβα 6.
ΣΟΠΡΟΝ (Γκασπάρ): Λάτσκο 3 (1), Σίνκα Παλίνκας, Ρόκομπ, Παπ 13 (3), Γιέβτοβιτς 4, Φρισκόβετς 4, Σίτκου 4, Γάλακ 6, Φούρινγκ 12, Μπορόντι 15 (2)

