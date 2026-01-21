Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Ταρέμι: «Ξέραμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε με τη Λεβερκούζεν, να πάμε πολύ καλά με Άγιαξ», βίντεο
Ο Μεχντί Ταρέμι αναφέρθηκε και στην παρουσία του κόσμου στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν
Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Λεβερκούζεν, έφτασε στους 8 βαθμούς, και θα πάει την Τετάρτη στο Άμστερνταμ για να πάρει την πρόκριση στα playoffs του Champions League.
O Μεχντί Ταρέμι που πέτυχε το 2ο γκολ της ομάδας μίλησε στο Olympiacos TV για την ατμόσφαιρα, τη νίκη αλλά και για τον Άγιαξ.
Οι δηλώσεις του Ταρέμι
«Ήταν πραγματικά μια υπέροχη ατμόσφαιρα, είχαμε τόσους φιλάθλους στο πλευρό μας. Μια υπέροχη γιορτή, μια πολύ ωραία βραδιά. Ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ελέγξαμε τον ρυθμό. Στο πρώτο ημίχρονο πιέσαμε αρκετά ψηλά και καταφέραμε να βάλουμε δύο γκολ.
Στο δεύτερο δεχθήκαμε πίεση, αλλά τα πήγαμε πολύ καλά και γι’ αυτό καταφέραμε να κερδίσουμε. Ξέραμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μαζί με τους οπαδούς μας είμαστε ευτυχισμένοι. Καταφέραμε να κερδίσουμε και αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενους. Το απολαμβάνουμε, αλλά πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι με τον Βόλο, που είναι σημαντικό ματς για εμάς και στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στο επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι που είναι με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, όπου θα προσπαθήσουμε να τα πάμε πολύ καλά».
