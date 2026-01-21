Ταρέμι: «Ξέραμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε με τη Λεβερκούζεν, να πάμε πολύ καλά με Άγιαξ», βίντεο
Ταρέμι: «Ξέραμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε με τη Λεβερκούζεν, να πάμε πολύ καλά με Άγιαξ», βίντεο

Ο Μεχντί Ταρέμι αναφέρθηκε και στην παρουσία του κόσμου στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν

Ταρέμι: «Ξέραμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε με τη Λεβερκούζεν, να πάμε πολύ καλά με Άγιαξ», βίντεο
Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Λεβερκούζεν, έφτασε στους 8 βαθμούς, και θα πάει την Τετάρτη στο Άμστερνταμ για να πάρει την πρόκριση στα playoffs του Champions League. 

O Μεχντί Ταρέμι που πέτυχε το 2ο γκολ της ομάδας μίλησε στο Olympiacos TV για την ατμόσφαιρα, τη νίκη αλλά και για τον Άγιαξ. 

Οι δηλώσεις του Ταρέμι 

«Ήταν πραγματικά μια υπέροχη ατμόσφαιρα, είχαμε τόσους φιλάθλους στο πλευρό μας. Μια υπέροχη γιορτή, μια πολύ ωραία βραδιά. Ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ελέγξαμε τον ρυθμό. Στο πρώτο ημίχρονο πιέσαμε αρκετά ψηλά και καταφέραμε να βάλουμε δύο γκολ.

Στο δεύτερο δεχθήκαμε πίεση, αλλά τα πήγαμε πολύ καλά και γι’ αυτό καταφέραμε να κερδίσουμε. Ξέραμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μαζί με τους οπαδούς μας είμαστε ευτυχισμένοι. Καταφέραμε να κερδίσουμε και αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενους. Το απολαμβάνουμε, αλλά πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι με τον Βόλο, που είναι σημαντικό ματς για εμάς και στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στο επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι που είναι με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, όπου θα προσπαθήσουμε να τα πάμε πολύ καλά».


Δηλώσεις Ταρέμι (Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν)

