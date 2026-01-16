Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Παναθηναϊκός: Αποχωρεί ως ελεύθερος ο Νίκας, προτεραιότητα το εξωτερικό
Παναθηναϊκός: Αποχωρεί ως ελεύθερος ο Νίκας, προτεραιότητα το εξωτερικό
Μετά τους Τετέ, Μαξ και Γερεμέγεφ, ελεύθερος μένει και ο 26χρονος μέσος – Οι προτάσεις από την Ελλάδα και το «ψάξιμο» για το εξωτερικό
Εκτός απ’ τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις που θέλει να ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός, με πρώτη αυτή του Αργεντινού αριστερού εξτρέμ απ’ τη Γοδόι Κρουζ, Σαντίνο Αντίνο, προχωρούν βήμα με το βήμα και οι αποχωρήσεις που θα αποφορτίσουν το ρόστερ της ομάδας.
Μετά τους Αλεξάντερ Γερεμέγεφ (ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του), Φίλιπ Μαξ («έσπασε» το συμβόλαιό του), Ματέους Τετέ (πωλήθηκε στην Γκρέμιο για 6,5 εκατ. ευρώ συν μπόνους), Αντριάνο Μπρέγκου (ελεύθερος στον Παναιτωλικό) και Μιγκέλ Ταβάρες (δανεικός στην Κηφισιά), αποχωρεί απ’ το «τριφύλλι» κι ο Γιώργος Νίκας.
Ο 26χρονος Έλληνας μέσος αποχαιρέτισε τους συμπαίκτες του την Παρασκευή (16/1) στο «Γ. Καλαφάτης» και θα μείνει ελεύθερος, χαρίζοντας τον τελευταίο χρόνο συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό. Για την απόκτησή του έχουν δείξει ενδιαφέρον ομάδες της Super League όπως ο Παναιτωλικός, ο Ατρόμητος κι ο Λεβαδειακός, ωστόσο, ο ίδιος είναι σε συζητήσεις με ομάδα του εξωτερικού.
Μετά τους Αλεξάντερ Γερεμέγεφ (ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του), Φίλιπ Μαξ («έσπασε» το συμβόλαιό του), Ματέους Τετέ (πωλήθηκε στην Γκρέμιο για 6,5 εκατ. ευρώ συν μπόνους), Αντριάνο Μπρέγκου (ελεύθερος στον Παναιτωλικό) και Μιγκέλ Ταβάρες (δανεικός στην Κηφισιά), αποχωρεί απ’ το «τριφύλλι» κι ο Γιώργος Νίκας.
Ο 26χρονος Έλληνας μέσος αποχαιρέτισε τους συμπαίκτες του την Παρασκευή (16/1) στο «Γ. Καλαφάτης» και θα μείνει ελεύθερος, χαρίζοντας τον τελευταίο χρόνο συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό. Για την απόκτησή του έχουν δείξει ενδιαφέρον ομάδες της Super League όπως ο Παναιτωλικός, ο Ατρόμητος κι ο Λεβαδειακός, ωστόσο, ο ίδιος είναι σε συζητήσεις με ομάδα του εξωτερικού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα