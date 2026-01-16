Μαρία Σάκκαρη: Ξημερώματα Κυριακής η πρεμιέρα της στo Australian Open
SPORTS
Μαρία Σάκκαρη Australian Open

Μαρία Σάκκαρη: Ξημερώματα Κυριακής η πρεμιέρα της στo Australian Open

Η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει στις 02:30 με την Λεόλια Ζανζάν στη Μελβούρνη

Μαρία Σάκκαρη: Ξημερώματα Κυριακής η πρεμιέρα της στo Australian Open
Την Κυριακή (02:30) κάνει πρεμιέρα στο Australian Open η Μαρία Σάκκαρη

Η Ελληνίδα τενιστρια θα ανοίξει το πρόγραμμα στη Margaret Court Arena κόντρα στην Γαλλίδα Λεόλια Ζάνζαν.

Θα είναι η πρώτη συνάντηση των δύο τενιστριών και η νικήτρια θα παίξει στον 2ο γύρο είτε με τη Μίρα Αντρέεβα (No.8), είτε με την Ντόνα Βέκιτς (No.70). 

H Μαρία Σάκκαρη θα συμμετάσχει για 11η σερί χρονιά στο Australian Open έχοντας ως καλύτερη επίδοση την πρόκριση στον 4ο γύρο το 2020 και το 2022.

Ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Eurosport.


Το πρόγραμμα στα τρία μεγάλα court

Rod Laver Arena (02.30)

Σάσνοβιτς-Παολίνι

Ζβέρεφ-Ντιάλο

Κλείσιμο
(10.00)

Σαμπαλένκα-Ραζαονά

Αλκαράθ-Γουόλτον

Margaret Court Arena (02.30)

Σάκκαρη-Ζανζάν

Σερούντολο-Ζανγκ

(10.00)

Μπούμπλικ-Μπρούκσμπι

Σαγουάνγκο-Ραντουκάνου

John Cain Arena (02.00)

Φέρι-Κομπόλι

Σβιτολίνα-Μπούκσα

(08.00)

Τιάφοου-Κούμπλερ

Ντανίλοβιτς-Γουίλιαμς

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης