Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Μαρία Σάκκαρη: Ξημερώματα Κυριακής η πρεμιέρα της στo Australian Open
Μαρία Σάκκαρη: Ξημερώματα Κυριακής η πρεμιέρα της στo Australian Open
Η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει στις 02:30 με την Λεόλια Ζανζάν στη Μελβούρνη
Την Κυριακή (02:30) κάνει πρεμιέρα στο Australian Open η Μαρία Σάκκαρη.
Η Ελληνίδα τενιστρια θα ανοίξει το πρόγραμμα στη Margaret Court Arena κόντρα στην Γαλλίδα Λεόλια Ζάνζαν.
Θα είναι η πρώτη συνάντηση των δύο τενιστριών και η νικήτρια θα παίξει στον 2ο γύρο είτε με τη Μίρα Αντρέεβα (No.8), είτε με την Ντόνα Βέκιτς (No.70).
H Μαρία Σάκκαρη θα συμμετάσχει για 11η σερί χρονιά στο Australian Open έχοντας ως καλύτερη επίδοση την πρόκριση στον 4ο γύρο το 2020 και το 2022.
Ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Eurosport.
Το πρόγραμμα στα τρία μεγάλα court
Rod Laver Arena (02.30)
Σάσνοβιτς-Παολίνι
Ζβέρεφ-Ντιάλο
(10.00)
Σαμπαλένκα-Ραζαονά
Αλκαράθ-Γουόλτον
Margaret Court Arena (02.30)
Η Ελληνίδα τενιστρια θα ανοίξει το πρόγραμμα στη Margaret Court Arena κόντρα στην Γαλλίδα Λεόλια Ζάνζαν.
Θα είναι η πρώτη συνάντηση των δύο τενιστριών και η νικήτρια θα παίξει στον 2ο γύρο είτε με τη Μίρα Αντρέεβα (No.8), είτε με την Ντόνα Βέκιτς (No.70).
H Μαρία Σάκκαρη θα συμμετάσχει για 11η σερί χρονιά στο Australian Open έχοντας ως καλύτερη επίδοση την πρόκριση στον 4ο γύρο το 2020 και το 2022.
Ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Eurosport.
Το πρόγραμμα στα τρία μεγάλα court
Rod Laver Arena (02.30)
Σάσνοβιτς-Παολίνι
Ζβέρεφ-Ντιάλο
(10.00)
Σαμπαλένκα-Ραζαονά
Αλκαράθ-Γουόλτον
Margaret Court Arena (02.30)
Σάκκαρη-Ζανζάν
Σερούντολο-Ζανγκ
(10.00)
Μπούμπλικ-Μπρούκσμπι
Σαγουάνγκο-Ραντουκάνου
John Cain Arena (02.00)
Φέρι-Κομπόλι
Σβιτολίνα-Μπούκσα
(08.00)
Τιάφοου-Κούμπλερ
Ντανίλοβιτς-Γουίλιαμς
Σερούντολο-Ζανγκ
(10.00)
Μπούμπλικ-Μπρούκσμπι
Σαγουάνγκο-Ραντουκάνου
John Cain Arena (02.00)
Φέρι-Κομπόλι
Σβιτολίνα-Μπούκσα
(08.00)
Τιάφοου-Κούμπλερ
Ντανίλοβιτς-Γουίλιαμς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα