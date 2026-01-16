Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
ΠΑΟΚ: Ζήτησε αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά
ΠΑΟΚ: Ζήτησε αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά
Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 25 Ιανουαρίου αλλά θα αναβληθεί λόγω Ευρώπης
Μετά τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ έκανε χρήση του «Joker right», του δικαιώματος που του δίνεται δηλαδή για αναβολή ενός αγώνα πρωταθλήματος για τις ομάδες που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA.
Έτσι ζήτησε από την Super League την αναβολή της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Κηφισιά, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 25 Ιανουαρίου και είναι ανάμεσα στα δύο πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά του παιχνίδια στο Europa League, με Ρεάλ Μπέτις στην Τούμπα (22/1) και Λυών στη Γαλλία (29/1).
Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός ζήτησε και πήρε αναβολή για το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης (17/1).
Έτσι ζήτησε από την Super League την αναβολή της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Κηφισιά, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 25 Ιανουαρίου και είναι ανάμεσα στα δύο πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά του παιχνίδια στο Europa League, με Ρεάλ Μπέτις στην Τούμπα (22/1) και Λυών στη Γαλλία (29/1).
Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός ζήτησε και πήρε αναβολή για το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης (17/1).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα