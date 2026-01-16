ΠΑΟΚ: Ζήτησε αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά
ΠΑΟΚ: Ζήτησε αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 25 Ιανουαρίου αλλά θα αναβληθεί λόγω Ευρώπης

ΠΑΟΚ: Ζήτησε αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά
Μετά τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ έκανε χρήση του  «Joker right», του δικαιώματος που του δίνεται δηλαδή για αναβολή ενός αγώνα πρωταθλήματος για τις ομάδες που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA.

Έτσι ζήτησε από την Super League την αναβολή της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Κηφισιά, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 25 Ιανουαρίου και είναι ανάμεσα στα δύο πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά του παιχνίδια στο Europa League, με Ρεάλ Μπέτις στην Τούμπα (22/1) και Λυών στη Γαλλία (29/1).

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός ζήτησε και πήρε αναβολή για το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης (17/1).

