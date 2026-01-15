Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Παναθηναϊκός: Κινητή... εγκυκλοπαίδεια ο Παντελίδης κέρδισε τον Τεττέη σε ποδοσφαιρικό κουίζ, δείτε βίντεο
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσιοποίησε ένα βίντεο στο οποίο οι δύο φίλοι και συμπαίκτες, Ανδρέας Τεττέη και Παύλος Παντελίδης, κοντράρονται σε ποδοσφαιρικό κουίζ γνώσεων
Παύλος Παντελίδης και Ανδρέας Τεττέη ήταν από τις δυνατές μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού στο χειμερινό παζάρι.
Οι δύο τους γνωρίζονται πολύ καλά από την Κηφισιά στην οποία ήταν συμπαίκτες για χρόνια. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε βίντεο στο οποίο οι δύο τους παίζουν ένα πρωτότυπο κουίζ ποδοσφαιρικών γνώσεων.
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κλήθηκαν να πουν ταυτόχρονα από μία ομάδα και στη συνέχεια να σκεφτούν έναν ποδοσφαιριστή που έχει περάσει κι από τις δύο.
Όποιος απαντούσε πιο γρήγορα και προφανώς εύστοχα, ήταν αυτός που κέρδιζε, με τον νικητή να καθορίζεται στις πέντε σωστές απαντήσεις.
Ο Παύλος Παντελίδης έδειξε ότι είναι... τέρας γνώσεων, συντρίβοντας με 5-1 τον κατά τ' άλλα καλό του φίλο, ο οποίος παρά την εύκολη ήττα βρήκε τον Ρενάτο Σάντσες, στον συνδυασμό «Παναθηναϊκός - Παρί Σεν Ζερμέν».
