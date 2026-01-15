Παναθηναϊκός: Κινητή... εγκυκλοπαίδεια ο Παντελίδης κέρδισε τον Τεττέη σε ποδοσφαιρικό κουίζ, δείτε βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Κουίζ Παύλος Παντελίδης Ανδρέας Τεττέη

Παναθηναϊκός: Κινητή... εγκυκλοπαίδεια ο Παντελίδης κέρδισε τον Τεττέη σε ποδοσφαιρικό κουίζ, δείτε βίντεο

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσιοποίησε ένα βίντεο στο οποίο οι δύο φίλοι και συμπαίκτες, Ανδρέας Τεττέη και Παύλος Παντελίδης, κοντράρονται σε ποδοσφαιρικό κουίζ γνώσεων

Παναθηναϊκός: Κινητή... εγκυκλοπαίδεια ο Παντελίδης κέρδισε τον Τεττέη σε ποδοσφαιρικό κουίζ, δείτε βίντεο
Παύλος Παντελίδης και Ανδρέας Τεττέη ήταν από τις δυνατές μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού στο χειμερινό παζάρι. 

Οι δύο τους γνωρίζονται πολύ καλά από την Κηφισιά στην οποία ήταν συμπαίκτες για χρόνια. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε βίντεο στο οποίο οι δύο τους παίζουν ένα πρωτότυπο κουίζ ποδοσφαιρικών γνώσεων.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κλήθηκαν να πουν ταυτόχρονα από μία ομάδα και στη συνέχεια να σκεφτούν έναν ποδοσφαιριστή που έχει περάσει κι από τις δύο.

Όποιος απαντούσε πιο γρήγορα και προφανώς εύστοχα, ήταν αυτός που κέρδιζε, με τον νικητή να καθορίζεται στις πέντε σωστές απαντήσεις.

Ο Παύλος Παντελίδης έδειξε ότι είναι... τέρας γνώσεων, συντρίβοντας με 5-1 τον κατά τ' άλλα καλό του φίλο, ο οποίος παρά την εύκολη ήττα βρήκε τον Ρενάτο Σάντσες, στον συνδυασμό «Παναθηναϊκός - Παρί Σεν Ζερμέν».

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης