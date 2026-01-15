Γκολ βγαλμένο από το PlayStation του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη: Οι 14 πάσες και το τελείωμα του Οζντόεφ, βίντεο

Ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Καραϊσκάκη κερδίζοντας 2-0 τον Ολυμπιακό και έκλεισε ραντεβού με τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά του Κυπέλλου ποδοσφαίρου.

Μόλις στο 15' ο ΠΑΟΚ ήταν στο 0-2 με το γκολ του Οζντόεφ να είναι βγαλμένο από το PlayStation.

Οι παίκτες της ομάδας της Θεσσαλονίκης αντάλλαξαν 14 πάσες πριν η μπάλα φτάσει στον Ρώσο ο οποίος την έστειλε στα δίχτυα της εστίας του Τζολάκη.





