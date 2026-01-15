Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Γκολ βγαλμένο από το PlayStation του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη: Οι 14 πάσες και το τελείωμα του Οζντόεφ, βίντεο
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αντάλλαξαν 14 πάσες πριν ο Ρώσος γράψει το 0-2 στο 15'
Ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Καραϊσκάκη κερδίζοντας 2-0 τον Ολυμπιακό και έκλεισε ραντεβού με τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά του Κυπέλλου ποδοσφαίρου.
Μόλις στο 15' ο ΠΑΟΚ ήταν στο 0-2 με το γκολ του Οζντόεφ να είναι βγαλμένο από το PlayStation.
Οι παίκτες της ομάδας της Θεσσαλονίκης αντάλλαξαν 14 πάσες πριν η μπάλα φτάσει στον Ρώσο ο οποίος την έστειλε στα δίχτυα της εστίας του Τζολάκη.
It's all about teamwork: 2026 edition! ⚫️⚪️#PAOK #OurWay pic.twitter.com/UUQUI87x79— PAOK FC (@PAOK_FC) January 15, 2026
