Γκολ βγαλμένο από το PlayStation του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη: Οι 14 πάσες και το τελείωμα του Οζντόεφ, βίντεο
SPORTS
ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Κύπελλο ποδοσφαίρου Μαγκομέντ Οζντόεφ

Γκολ βγαλμένο από το PlayStation του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη: Οι 14 πάσες και το τελείωμα του Οζντόεφ, βίντεο

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αντάλλαξαν 14 πάσες πριν ο Ρώσος γράψει το 0-2 στο 15'

Γκολ βγαλμένο από το PlayStation του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη: Οι 14 πάσες και το τελείωμα του Οζντόεφ, βίντεο

Ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Καραϊσκάκη κερδίζοντας 2-0 τον Ολυμπιακό και έκλεισε ραντεβού με τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά του Κυπέλλου ποδοσφαίρου.

Μόλις στο 15' ο ΠΑΟΚ ήταν στο 0-2 με το γκολ του Οζντόεφ να είναι βγαλμένο από το PlayStation.

Οι παίκτες της ομάδας της Θεσσαλονίκης αντάλλαξαν 14 πάσες πριν η μπάλα φτάσει στον Ρώσο ο οποίος την έστειλε στα δίχτυα της εστίας του Τζολάκη.


Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης