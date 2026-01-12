ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον, επιχειρούν 22 πυροσβέστες

Λαμίν Γιαμάλ Βόιτσεχ Σέζνι Μπαρτσελόνα Κάπνισμα

Ο Γιαμάλ «έδωσε» τον Σέζνι να καπνίζει στα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα: Αυτό δεν έπρεπε να καταγραφεί, σχολίασε

Ο Πολωνός τερματοφύλακας ποτέ δεν έκρυψε την ιδιαίτερη σχέση του με το κάπνισμα

Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε για 16η φορά το Super Cup Ισπανίας, επικρατώντας 3-2 της Ρεάλ σε έναν χορταστικό τελικό στην Τζέντα και μετά τη λήξη του αγώνα, το κλίμα στα αποδυτήρια της Μπαρτσα ήταν, όπως αναμενόταν, πανηγυρικό.

Highlight των πανηγυρισμών ήταν το live που ξεκίνησε ο Λαμίν Γιαμάλ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά του ίδιου και των συμπαικτών του με τους φιλάθλους των μπλαουγκράνα.

Ωστόσο, σε ένα πλάνο που έγινε κατά λάθος από τον 18χρονο, εμφανίστηκε ο Βόιτσεχ Σέζνι να καπνίζει, με τον νεαρό άσο της Μπάρτσα να σχολιάζει μετά αμήχανα πως «αυτό δεν έπρεπε να καταγραφεί».



Ο Πολωνός τερματοφύλακας ποτέ δεν έκρυψε την ιδιαίτερη σχέση του με το κάπνισμα καθώς σε παλαιότερες δηλώσεις του είχε παραδεχθεί ότι δεν αποτελεί καλό παράδειγμα σε αυτό το κομμάτι, λέγοντας ότι είναι η αγαπημένη του συνήθεια την οποία δεν μπορεί να κόψει με τίποτα.

Τόνισε, ωστόσο, πως προσπαθεί καθημερινά να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, τόσο για τους συμπαίκτες του όσο και για τα παιδιά που τον παρακολουθούν.

Πηγή: gazzetta.gr
