Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Ο Γιαμάλ «έδωσε» τον Σέζνι να καπνίζει στα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα: Αυτό δεν έπρεπε να καταγραφεί, σχολίασε
Ο Γιαμάλ «έδωσε» τον Σέζνι να καπνίζει στα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα: Αυτό δεν έπρεπε να καταγραφεί, σχολίασε
Ο Πολωνός τερματοφύλακας ποτέ δεν έκρυψε την ιδιαίτερη σχέση του με το κάπνισμα
Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε για 16η φορά το Super Cup Ισπανίας, επικρατώντας 3-2 της Ρεάλ σε έναν χορταστικό τελικό στην Τζέντα και μετά τη λήξη του αγώνα, το κλίμα στα αποδυτήρια της Μπαρτσα ήταν, όπως αναμενόταν, πανηγυρικό.
Highlight των πανηγυρισμών ήταν το live που ξεκίνησε ο Λαμίν Γιαμάλ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά του ίδιου και των συμπαικτών του με τους φιλάθλους των μπλαουγκράνα.
Ωστόσο, σε ένα πλάνο που έγινε κατά λάθος από τον 18χρονο, εμφανίστηκε ο Βόιτσεχ Σέζνι να καπνίζει, με τον νεαρό άσο της Μπάρτσα να σχολιάζει μετά αμήχανα πως «αυτό δεν έπρεπε να καταγραφεί».
Ο Πολωνός τερματοφύλακας ποτέ δεν έκρυψε την ιδιαίτερη σχέση του με το κάπνισμα καθώς σε παλαιότερες δηλώσεις του είχε παραδεχθεί ότι δεν αποτελεί καλό παράδειγμα σε αυτό το κομμάτι, λέγοντας ότι είναι η αγαπημένη του συνήθεια την οποία δεν μπορεί να κόψει με τίποτα.
Τόνισε, ωστόσο, πως προσπαθεί καθημερινά να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, τόσο για τους συμπαίκτες του όσο και για τα παιδιά που τον παρακολουθούν.
Πηγή: gazzetta.gr
Highlight των πανηγυρισμών ήταν το live που ξεκίνησε ο Λαμίν Γιαμάλ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά του ίδιου και των συμπαικτών του με τους φιλάθλους των μπλαουγκράνα.
Ωστόσο, σε ένα πλάνο που έγινε κατά λάθος από τον 18χρονο, εμφανίστηκε ο Βόιτσεχ Σέζνι να καπνίζει, με τον νεαρό άσο της Μπάρτσα να σχολιάζει μετά αμήχανα πως «αυτό δεν έπρεπε να καταγραφεί».
🗣️ "ESO NO SE PUEDE GRABAR"— ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 12, 2026
A Lamine Yamal se le apareció Wojciech Szczęsny fumando mientras grababa un Live tras ganar la Supercopa al Real Madrid 😅 pic.twitter.com/iOfAbdsqe5
Ο Πολωνός τερματοφύλακας ποτέ δεν έκρυψε την ιδιαίτερη σχέση του με το κάπνισμα καθώς σε παλαιότερες δηλώσεις του είχε παραδεχθεί ότι δεν αποτελεί καλό παράδειγμα σε αυτό το κομμάτι, λέγοντας ότι είναι η αγαπημένη του συνήθεια την οποία δεν μπορεί να κόψει με τίποτα.
Τόνισε, ωστόσο, πως προσπαθεί καθημερινά να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, τόσο για τους συμπαίκτες του όσο και για τα παιδιά που τον παρακολουθούν.
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα