Bundesliga: Αναβλήθηκε το Βέρντερ - Χόφενχαϊμ και το Ζανκτ Πάουλι - Λειψία λόγω χιονόπτωσης

Μετά από αυτή την εξέλιξη, το απόγευμα του Σαββάτου θα διεξαχθούν μόνο οι 3 από τους 5 αγώνες που είχαν αρχικά προγραμματιστεί, όλοι με ώρα έναρξης στις 16:30
Δεν ξεκινάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις η 16η αγωνιστική της Bundesliga, μετά τη χειμερινή διακοπή του πρωταθλήματος.
Ο χιονιάς που επικρατεί εδώ και μερικά 24ωρα σε μεγάλο μέρος της Γερμανίας δεν επέτρεψε του προγραμματισμένου για το Σάββατο (10/11) αγώνα, Ζανκτ Πάουλι-Λειψία, ενώ πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι δεν θα διεξαχθεί ούτε η αναμέτρηση, Βέρντερ Βρέμης - Χοφενχάιμ, που επρόκειτο να γίνει την ίδια μέρα (Σάββατο).
Όπως ανακοίνωσε η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (DFL) και οι εμπλεκόμενοι σύλλογοι, ο αγώνας Βέρντερ Βρέμης-Χόφενχαϊμ δεν θα είναι δυνατό να διεξαχθεί εξαιτίας «εκτεταμένου παγετού και χιονοστιβάδων μέσα και γύρω από το γήπεδο».
Ως εκ τούτου δεν μπορούσε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του ματς, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που επιφέρει η καταιγίδα «Έλι».
Μετά από αυτή την εξέλιξη, το απόγευμα του Σαββάτου θα διεξαχθούν μόνο οι 3 από τους 5 αγώνες που είχαν αρχικά προγραμματιστεί, όλοι με ώρα έναρξης στις 16:30.
Πρόκειται για τα παιχνίδια: Ουνιόν Βερολίνου - Μάιντς, Φράιμπουργκ - Αμβούργο και Χαϊντενχάιμ - Κολωνία.
Το πρωί της Παρασκευής (9/1), εκπρόσωπος της Βέρντερ Βρέμης είχε εκφράσει την αισιοδοξία ότι η αναμέτρηση με την Χοφενχάιμ θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.
Ο σύλλογος είχε διαθέσει 50 επιπλέον άτομα προσωπικό για την ημέρα του αγώνα, ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισμός του χιονιού ακόμη και κατά τη διάρκεια του ματς, εφόσον χρειαζόταν.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον σύλλογο, «οι παγωμένες συνθήκες στους διαδρόμους, στις κερκίδες των θεατών και στους χώρους κυκλοφορίας του "Βέζερστάντιον", καθώς και οι σημαντικές χιονοστιβάδες σε μεγάλα τμήματα του περιβάλλοντος χώρου του γηπέδου», κατέστησαν τελικά αδύνατη τη διεξαγωγή του αγώνα.
«Με βάση τις τρέχουσες προγνώσεις, δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι συνθήκες θα πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας ενός αγώνα της Bundesliga έως την ώρα της σέντρας», αναφέρει η ανακοίνωση της Βέρντερ στην ιστοσελίδα της.
Η πρόσβαση στο στάδιο είναι περιορισμένη, ενώ οι έξοδοι κινδύνου και οι διαδρομές εκκένωσης δεν είναι ασφαλείς ως προς την χρήση τους.
Επίσης, δεν μπορεί να εγγυηθεί η ασφαλής μετάβαση των θεατών στο γήπεδο, λόγω παγωμένων δρόμων και προβλημάτων στη σιδηροδρομική κυκλοφορία.
Η ασφάλεια όλων των θεατών, των ομάδων, των διαιτητών και του προσωπικού υποστήριξης αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα», τόνισε ο σύλλογος της Βρέμης.
Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα με τη Χόφενχαϊμ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.
Όπως και στην περίπτωση του άλλου παιχνιδιού που αναβλήθηκε, Ζανκτ Πάουλι-Λειψία, η DFL έκανε γνωστό ότι αυτές θ' ανακοινωθούν σύντομα.
