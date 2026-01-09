Bundesliga: Αναβλήθηκε το Βέρντερ - Χόφενχαϊμ και το Ζανκτ Πάουλι - Λειψία λόγω χιονόπτωσης

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SV Werder Bremen (@werderbremen)

Η ασφάλεια όλων των θεατών, των ομάδων, των διαιτητών και του προσωπικού υποστήριξης αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα», τόνισε ο σύλλογος της Βρέμης.Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα με τη Χόφενχαϊμ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.Όπως και στην περίπτωση του άλλου παιχνιδιού που αναβλήθηκε, Ζανκτ Πάουλι-Λειψία, η DFL έκανε γνωστό ότι αυτές θ' ανακοινωθούν σύντομα.