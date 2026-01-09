Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Αναβλήθηκε ο αγώνας του Αστέρα με τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη
Η αναβολή έγινε μετά από αίτημα της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Μετά από αίτημα της ΠΑΕ Ολυμπιακός αναβλήθηκε το παιχνίδι της ομάδας του Πειραιά με τον Αστέρα στην πρωτεύουσα του νομού Αρκαδίας.
Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος ν' αναβάλλει ένα παιχνίδι του πριν από αγώνα του Champions League και επέλεξε αυτό με τον Αστέρα το οποίο ήταν μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ (14/1) και πριν από αυτό με τη Λεβερκούζεν (20/1).
Το παιχνίδι με τον Αστέρα ήταν προγραμματισμένο για τις 17/1.
Η ανακοίνωση της Super League
Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ASTERAS AKTOR - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και σε εφαρμογή των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή.
