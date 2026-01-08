Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
«Γκάφα» του Φρανκ έφερε την οργή των οπαδών της Τότεναμ: Βγήκε από τα αποδυτήρια κρατώντας ποτήρι με το σήμα της Άρσεναλ
«Γκάφα» του Φρανκ έφερε την οργή των οπαδών της Τότεναμ: Βγήκε από τα αποδυτήρια κρατώντας ποτήρι με το σήμα της Άρσεναλ
Ο Δανός δεν περνάει και την καλύτερή του περίοδο στον πάγκο των Λονδρέζων και δε φαίνεται να βοηθάει και ο... ίδιος την κατάσταση
Ένα αρκετά αμήχανο στιγμιότυπο παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του pre game της αναμέτρησης ανάμεσα σε Τότεναμ και Μπόρνμουθ για την Premier League, καθώς ο Τόμας Φρανκ, φωτογραφήθηκε λίγα λεπτά πριν τη σέντρα ενώ κρατούσε ένα ποτήρι καφέ με το σήμα της Άρσεναλ.
Ο Δανός προπονητής εμφανίστηκε χαμογελαστός βγαίνοντας από τη φυσούνα του «Vitality Stadium», χωρίς να προσπαθήσει καν να κρύψει το αντικείμενο αυτό, κάτι που προκάλεσε την οργή των φίλων της των «Σπερς» στα social media.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στα αγγλικά Μέσα, το ποτήρι πιθανότατα είχε ξεμείνει στα αποδυτήρια από την αποστολή της Άρσεναλ, η οποία αγωνίστηκε στο ίδιο γήπεδο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όταν και νίκησε τη Μπόρνμουθ με 3-2.
Ο Φρανκ φέρεται να έδειξε το ποτήρι στους συνεργάτες του πριν τον αγώνα, αντιμετωπίζοντας το όλο θέμα με χιούμορ σε αντίθεση με τους φιλάθλους που έσπευσαν να τον κατακεραυνώσουν.
Μετά τη λήξη του ματς, πάντως, υποστήριξε πως δεν είχε αντιληφθεί ότι πάνω στο ποτήρι υπήρχε το σήμα της Άρσεναλ.
Αναλυτικά, τι είπε ο Τόμας Φρανκ:
«Σίγουρα δεν το πρόσεξα. Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι δεν κερδίζουμε κάθε αγώνα ποδοσφαίρου, οπότε θα ήταν απολύτως, εντελώς ανόητο εκ μέρους μου να πάρω μία κούπα με το σήμα της Άρσεναλ.
Υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι το έκανα αυτό; Όλο το προσωπικό το έχει κάνει.
Ήταν στα αποδυτήρια, στον αγώνα που είχαμε πριν από εμάς.
Είναι φυσιολογικό να πάρουν ένα φλιτζάνι, να μου δώσουν έναν εσπρέσο, το κάνω αυτό πριν από κάθε αγώνα.
Νομίζω ότι είναι λίγο λυπηρό στο ποδόσφαιρο που πρέπει να μου κάνουν μια ερώτηση γι' αυτό».
Ο Δανός προπονητής εμφανίστηκε χαμογελαστός βγαίνοντας από τη φυσούνα του «Vitality Stadium», χωρίς να προσπαθήσει καν να κρύψει το αντικείμενο αυτό, κάτι που προκάλεσε την οργή των φίλων της των «Σπερς» στα social media.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στα αγγλικά Μέσα, το ποτήρι πιθανότατα είχε ξεμείνει στα αποδυτήρια από την αποστολή της Άρσεναλ, η οποία αγωνίστηκε στο ίδιο γήπεδο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όταν και νίκησε τη Μπόρνμουθ με 3-2.
Ο Φρανκ φέρεται να έδειξε το ποτήρι στους συνεργάτες του πριν τον αγώνα, αντιμετωπίζοντας το όλο θέμα με χιούμορ σε αντίθεση με τους φιλάθλους που έσπευσαν να τον κατακεραυνώσουν.
Tottenham manager Thomas Frank drinking from an Arsenal cup, before his team lost to Bournemouth this evening.— now.arsenal (@now_arsenaI) January 7, 2026
Surely they’ve got to sack him now… 😂 pic.twitter.com/k5TXG6Kit9
Μετά τη λήξη του ματς, πάντως, υποστήριξε πως δεν είχε αντιληφθεί ότι πάνω στο ποτήρι υπήρχε το σήμα της Άρσεναλ.
Αναλυτικά, τι είπε ο Τόμας Φρανκ:
«Σίγουρα δεν το πρόσεξα. Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι δεν κερδίζουμε κάθε αγώνα ποδοσφαίρου, οπότε θα ήταν απολύτως, εντελώς ανόητο εκ μέρους μου να πάρω μία κούπα με το σήμα της Άρσεναλ.
Υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι το έκανα αυτό; Όλο το προσωπικό το έχει κάνει.
Ήταν στα αποδυτήρια, στον αγώνα που είχαμε πριν από εμάς.
Είναι φυσιολογικό να πάρουν ένα φλιτζάνι, να μου δώσουν έναν εσπρέσο, το κάνω αυτό πριν από κάθε αγώνα.
Νομίζω ότι είναι λίγο λυπηρό στο ποδόσφαιρο που πρέπει να μου κάνουν μια ερώτηση γι' αυτό».
Thomas Frank addresses why he was drinking out of an Arsenal cup before Bournemouth vs Spurs 👀🥤 pic.twitter.com/ED5gawXw0w— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 8, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα