ΑΕΚ: Η πρώτη προπόνηση του Βάργκα με τα κιτρινόμαυρα υπολογίζεται για τον Άρη, βίντεο

Την πρώτη προπόνηση με τη νέα του ομάδα, την ΑΕΚ , έκανε την Τετάρτη στα Σπάτα, ο Μπάρναμπας Βάργκα.



Ο διεθνής Ούγγρος επιθετικός έβγαλε κανονικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ και έχει καλό ρυθμό αφού ήταν βασικός στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας αλλά και στην Ευρώπη με τη Φερεντσβάρος.



Ο Μάρκο Νίκολιτς τον υπολογίζει για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη και αναμένεται να παίξει ως αλλαγή.

Στο κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης συμμετείχε και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ενώ επιστρέφουν σιγά σιφά οι Ζίνι, Περέιρα.

Δείτε βίντεο από την πρώτη προπόνηση του Βάργκας