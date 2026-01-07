Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
ΑΕΚ: Η πρώτη προπόνηση του Βάργκα με τα κιτρινόμαυρα υπολογίζεται για τον Άρη, βίντεο
Ο Μπάρναμπας Βάργκα έχει αγωνιστικό ρυθμό από την Φερεντσβάρος και θα μπει άμεσα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς
Την πρώτη προπόνηση με τη νέα του ομάδα, την ΑΕΚ, έκανε την Τετάρτη στα Σπάτα, ο Μπάρναμπας Βάργκα.
Ο διεθνής Ούγγρος επιθετικός έβγαλε κανονικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ και έχει καλό ρυθμό αφού ήταν βασικός στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας αλλά και στην Ευρώπη με τη Φερεντσβάρος.
Ο Μάρκο Νίκολιτς τον υπολογίζει για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη και αναμένεται να παίξει ως αλλαγή.
Στο κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης συμμετείχε και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ενώ επιστρέφουν σιγά σιφά οι Ζίνι, Περέιρα.
Δείτε βίντεο από την πρώτη προπόνηση του Βάργκας
