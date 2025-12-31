Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Υπέστη έμφραγμα ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ Ρομπέρτο Κάρλος, υποβλήθηκε σε επέμβαση
Ο 52χρονος θρύλος του ποδοσφαίρου βρισκόταν στη Βραζιλία μαζί με τη σύζυγό του και ένα από τα παιδιά του, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο 52χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρομπέρτο Κάρλος, καθώς υπέστη έμφραγμα ενώ βρισκόταν στη Βραζιλία.
Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την πρωινή εκπομπή Espejo Público του ισπανικού τηλεοπτικού δικτύου Antena 3, με την παρουσιάστρια Γκέμα Λόπεθ να διακόπτει τη ροή της εκπομπής για να μεταφέρει τις πρώτες πληροφορίες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον «αέρα» ο δημοσιογράφος και σχολιαστής Κριστόμπαλ Σόρια, ο πρώην διεθνής άσος υποβλήθηκε σε επείγουσα ιατρική επέμβαση.
Όπως έγινε γνωστό, ο Ρομπέρτο Κάρλος βρισκόταν στη Βραζιλία μαζί με τη σύζυγό του και ένα από τα παιδιά του, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο του Σάο Πάολο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ο θρύλος του ποδοσφαίρου αρχικά μπήκε στο χειρουργείο για επέμβαση που έπρεπε να διαρκέσει 40 λεπτά, αλλά παρατάθηκε σε σχεδόν τρεις ώρες λόγω ενός προβλήματος κατά τη διάρκειά της
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής δεν διατρέχει κίνδυνο, παραμένει ωστόσο νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους και υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Τονίστηκε μάλιστα ότι η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή.
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την οικογένεια ή από εκπροσώπους του πρώην ποδοσφαιριστή, ενώ αναμένονται νεότερα για την πορεία της υγείας του τις επόμενες ώρες.
