Υπέστη έμφραγμα ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ Ρομπέρτο Κάρλος, υποβλήθηκε σε επέμβαση
SPORTS
Ρομπέρτο Κάρλος Βραζιλία Ρεάλ Μαδρίτης

Υπέστη έμφραγμα ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ Ρομπέρτο Κάρλος, υποβλήθηκε σε επέμβαση

Ο 52χρονος θρύλος του ποδοσφαίρου βρισκόταν στη Βραζιλία μαζί με τη σύζυγό του και ένα από τα παιδιά του, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία

Υπέστη έμφραγμα ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ Ρομπέρτο Κάρλος, υποβλήθηκε σε επέμβαση
35 ΣΧΟΛΙΑ
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο 52χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρομπέρτο Κάρλος, καθώς υπέστη έμφραγμα ενώ βρισκόταν στη Βραζιλία.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την πρωινή εκπομπή Espejo Público του ισπανικού τηλεοπτικού δικτύου Antena 3, με την παρουσιάστρια Γκέμα Λόπεθ να διακόπτει τη ροή της εκπομπής για να μεταφέρει τις πρώτες πληροφορίες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον «αέρα» ο δημοσιογράφος και σχολιαστής Κριστόμπαλ Σόρια, ο πρώην διεθνής άσος υποβλήθηκε σε επείγουσα ιατρική επέμβαση.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ρομπέρτο Κάρλος βρισκόταν στη Βραζιλία μαζί με τη σύζυγό του και ένα από τα παιδιά του, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο του Σάο Πάολο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ο θρύλος του ποδοσφαίρου αρχικά μπήκε στο χειρουργείο για επέμβαση που έπρεπε να διαρκέσει 40 λεπτά, αλλά παρατάθηκε σε σχεδόν τρεις ώρες λόγω ενός προβλήματος κατά τη διάρκειά της

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής δεν διατρέχει κίνδυνο, παραμένει ωστόσο νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους και υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Τονίστηκε μάλιστα ότι η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την οικογένεια ή από εκπροσώπους του πρώην ποδοσφαιριστή, ενώ αναμένονται νεότερα για την πορεία της υγείας του τις επόμενες ώρες.
35 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης