NBA: Πότε επιστρέφει στη δράση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Γιάννης Αντετοκούνμπο NBA

NBA: Πότε επιστρέφει στη δράση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

O Greek Freak μετράει 28.9 πόντους και 10 ριμπάουντ ανά αγώνα, με τα «Ελάφια» να έχουν υποχωρήσει στην 11η θέση της κατάταξης στην Ανατολή

NBA: Πότε επιστρέφει στη δράση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Η τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά τη... ζωή χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι ήταν η ήττα από τους Γκρίζλις στο Μέμφις, τα ξημερώματα του Σαββάτου 27/12. Ήταν η τέταρτη ήττα στα τελευταία πέντε παιχνίδια για τους Μπακς, που συνεχίζουν να αγωνίζονται χωρίς τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχει απουσιάσει από οκτώ αγώνες.

Φέτος, ο Greek Freak μετράει 28.9 πόντους και 10 ριμπάουντ ανά αγώνα, με τα «Ελάφια» να έχουν υποχωρήσει στην 11η θέση της κατάταξης στην Ανατολή, έχοντας 19 ήττες σε 31 αγώνες. Η θλάση στη δεξιά γάμπα τον έχει κρατήσει εκτός δράσης το τελευταίο διάστημα, και το Athletic αποκάλυψε πότε αναμένεται να επιστρέψει.

Σύμφωνα λοιπόν με τον ρεπόρτερ Έρικ Νεμ, εφόσον περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις, οι Μπακς αναμένουν από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιστρέψει από το πρόβλημα τραυματισμού του και να αγωνιστεί τα ξημερώματα της Κυριακής εναντίον των Μπουλς, στο Σικάγο (28/12, 3:00).

