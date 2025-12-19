ΑΕΚ: Ο Γιόβιτς junior τραγούδησε τον ύμνο της Ένωσης μετά εύστοχο το πέναλτι του πατέρα του, δείτε βίντεο
SPORTS
Λούκα Γιόβιτς ΑΕΚ Conference League Κραϊόβα

ΑΕΚ: Ο Γιόβιτς junior τραγούδησε τον ύμνο της Ένωσης μετά εύστοχο το πέναλτι του πατέρα του, δείτε βίντεο

Ο πιτσιρικάς είδε από κοντά τον αγώνα της ΑΕΚ με την Κραϊόβα μαζί με τη μητέρα του

ΑΕΚ: Ο Γιόβιτς junior τραγούδησε τον ύμνο της Ένωσης μετά εύστοχο το πέναλτι του πατέρα του, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Όσοι βρέθηκαν την Πέμπτη το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον αγώνα της ΑΕΚ με την Κραϊόβα ζήσανε μία ανεπανάληπτη βραδιά. 

Η Ένωση βρισκόταν μέχρι το 98ο λεπτό εκτός 8αδας του Conference League και με δύο γκολ και το τελικό 3-2 ανέβηκε στην τρίτη θέση και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση. 

Το πέναλτι που σφράγισε τη νίκη το εκτέλεσε ο Λούκα Γιόβιτς για το τελικό 3-2 με το γήπεδο να φλέγεται, να τραγουδά το όνομα του Σέρβου και στη συνέχεια τον ύμνο της Ένωσης. 

Ο Γιόβιτς φαίνεται ότι έχει μυήσει στο κλίμα της «Αγιάς Σοφιάς» και τον γιο του, ο οποίος τραγουδούσε στην αγκαλιά της μητέρας του τον ύμνο της ΑΕΚ. 

Ο Σέρβος ενώ βρίσκεται λίγο καιρό στην Ελλάδα φαίνεται ότι εκείνος και η οικογένειά του το απολαμβάνουν. 

Η σύζυγος του Λούκα Γιόβιτς αγκαλιά με τον γιο τους που τραγουδάει τον ύμνο της ΑΕΚ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης