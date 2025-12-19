Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
ΑΕΚ: Ο Γιόβιτς junior τραγούδησε τον ύμνο της Ένωσης μετά εύστοχο το πέναλτι του πατέρα του, δείτε βίντεο
ΑΕΚ: Ο Γιόβιτς junior τραγούδησε τον ύμνο της Ένωσης μετά εύστοχο το πέναλτι του πατέρα του, δείτε βίντεο
Ο πιτσιρικάς είδε από κοντά τον αγώνα της ΑΕΚ με την Κραϊόβα μαζί με τη μητέρα του
Όσοι βρέθηκαν την Πέμπτη το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον αγώνα της ΑΕΚ με την Κραϊόβα ζήσανε μία ανεπανάληπτη βραδιά.
Η Ένωση βρισκόταν μέχρι το 98ο λεπτό εκτός 8αδας του Conference League και με δύο γκολ και το τελικό 3-2 ανέβηκε στην τρίτη θέση και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση.
Το πέναλτι που σφράγισε τη νίκη το εκτέλεσε ο Λούκα Γιόβιτς για το τελικό 3-2 με το γήπεδο να φλέγεται, να τραγουδά το όνομα του Σέρβου και στη συνέχεια τον ύμνο της Ένωσης.
Ο Γιόβιτς φαίνεται ότι έχει μυήσει στο κλίμα της «Αγιάς Σοφιάς» και τον γιο του, ο οποίος τραγουδούσε στην αγκαλιά της μητέρας του τον ύμνο της ΑΕΚ.
Ο Σέρβος ενώ βρίσκεται λίγο καιρό στην Ελλάδα φαίνεται ότι εκείνος και η οικογένειά του το απολαμβάνουν.
Η Ένωση βρισκόταν μέχρι το 98ο λεπτό εκτός 8αδας του Conference League και με δύο γκολ και το τελικό 3-2 ανέβηκε στην τρίτη θέση και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση.
Το πέναλτι που σφράγισε τη νίκη το εκτέλεσε ο Λούκα Γιόβιτς για το τελικό 3-2 με το γήπεδο να φλέγεται, να τραγουδά το όνομα του Σέρβου και στη συνέχεια τον ύμνο της Ένωσης.
Ο Γιόβιτς φαίνεται ότι έχει μυήσει στο κλίμα της «Αγιάς Σοφιάς» και τον γιο του, ο οποίος τραγουδούσε στην αγκαλιά της μητέρας του τον ύμνο της ΑΕΚ.
Ο Σέρβος ενώ βρίσκεται λίγο καιρό στην Ελλάδα φαίνεται ότι εκείνος και η οικογένειά του το απολαμβάνουν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα