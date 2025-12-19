Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Στήριξη Αλμέιδα σε Τσάμπι Αλόνσο: «Πάντα υπερασπίζομαι τους συναδέλφους μου, ξέρω τι υπομένουμε»
Όσα δήλωσε ο Αργεντινός προπονητής της Σεβίλλη ενόψει του ματς του Σαββάτου κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης
Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται το Σάββατο το βράδυ τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα με τον Τσάμπι Αλόνσο να βρίσκεται ακόμα με την πλάτη στον τοίχο και την καρέκλα του να... τρίζει.
Ο Αργεντινός πρώην τεχνικός της ΑΕΚ έσπευσε να τον υπερασπιστεί στη συνέντευξη τύπου ενόψει του μεταξύ τους ματς.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Αν το αναλύσω πραγματικά, μερικές φορές είναι δίκαιο και άλλες φορές είναι πολύ άδικο. Όπως όταν μιλάω για την κατάσταση της Ρεάλ Μαδρίτης όταν βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
Εξαρτάται από το πώς το αναλύει ο καθένας και δεν είμαι εδώ για να εκφέρω γνώμη για αυτό.
Πάντα θα υπερασπίζομαι έναν συνάδελφο, μέχρι θανάτου, επειδή ξέρω τι υποφέρουμε, τι υπομένουμε και δεν έχει σημασία σε ποιον πάγκο κάθεσαι.
Μας πληγώνει όλους όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε. Υπερασπίζομαι και στέκομαι δίπλα στους προπονητές, αν είναι δίκαιοι.
Σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι είναι κάποιος που έχει δώσει πολλά στη Ρεάλ Μαδρίτης και αξίζει τον σεβασμό μου», ήταν οι δηλώσεις του για τη Ρεάλ Μαδρίτης και πρόσθεσε για τον Τσάμπι Αλόνσο.
«Πάντα θα υπερασπίζομαι έναν συνάδελφο, μέχρι θανάτου, επειδή ξέρω τι υποφέρουμε, τι υπομένουμε και δεν έχει σημασία σε ποιον πάγκο κάθεσαι.
Υπερασπίζομαι και στέκομαι δίπλα στους προπονητές, αν είναι δίκαιοι. Σε αυτή την περίπτωση, πιστεύω ότι είναι κάποιος που έχει δώσει πολλά στη Ρεάλ Μαδρίτης και αξίζει τον σεβασμό μου».
