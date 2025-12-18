Από... χρυσάφι το Μπαρτσελόνα - Ρεάλ στις 10 Μαΐου: Σε διάθεση εισιτήρια VIP αξίας 4.000 ευρώ

Πέντε μήνες πριν από το επόμενο Clásico της La Liga (10/5/26), ο σύλλογος της Καταλωνίας έχει ήδη θέσει σε πώληση μερικά από τα VIP εισιτήριά του, διαθέσιμα στην τιμή των 4.000 ευρώ