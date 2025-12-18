Από... χρυσάφι το Μπαρτσελόνα - Ρεάλ στις 10 Μαΐου: Σε διάθεση εισιτήρια VIP αξίας 4.000 ευρώ
Από... χρυσάφι το Μπαρτσελόνα - Ρεάλ στις 10 Μαΐου: Σε διάθεση εισιτήρια VIP αξίας 4.000 ευρώ

Πέντε μήνες πριν από το επόμενο Clásico της La Liga (10/5/26), ο σύλλογος της Καταλωνίας έχει ήδη θέσει σε πώληση μερικά από τα VIP εισιτήριά του, διαθέσιμα στην τιμή των 4.000 ευρώ

Από... χρυσάφι το Μπαρτσελόνα - Ρεάλ στις 10 Μαΐου: Σε διάθεση εισιτήρια VIP αξίας 4.000 ευρώ
Πέντε μήνες πριν από το επόμενο Clásico της La Liga, τον αγώνα μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης (10/5/26), ο σύλλογος της Καταλωνίας έχει ήδη θέσει σε πώληση μερικά από τα VIP εισιτήρια, διαθέσιμα στην τιμή των 4.000 ευρώ.

Αυτά τα εισιτήρια «Players Zone», όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βαρκελώνης Mundo Deportivo, «προσφέρουν άνετα καθίσματα κοντά στους παίκτες και τον πάγκο, καθώς και πρόσβαση στο αποκλειστικό VIP lounge με premium catering πριν και μετά τον αγώνα».

Αυτό το Clásico αναμένεται να σπάσει όλα τα ρεκόρ εσόδων, επειδή το «Καμπ Νου» αναμένεται να έχει χωρητικότητα 62.000 ατόμων.

Ο αγώνας της περασμένης σεζόν μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης στο «Μονζουίκ», έγινε ο αγώνας με τα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία του καταλανικού συλλόγου, με έσοδα 13,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η μέση τιμή εισιτηρίου ήταν 554 ευρώ, με έσοδα άνω των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ από τις VIP περιοχές.
