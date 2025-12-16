Γκραντ και Μπόλντγουϊν πιάστηκαν στα χέρια μετά το φινάλε του αγώνα της Φενέρ με τον Παναθηναϊκό, βίντεο
Γκραντ και Μπόλντγουϊν πιάστηκαν στα χέρια μετά το φινάλε του αγώνα της Φενέρ με τον Παναθηναϊκό, βίντεο

Το επεισόδιο έληξε αμέσως με την επέμβαση των ψυχραιμοτέρων

Ο Παναθηναϊκός πέρασε δύσκολα από την έδρα της Φενέρ και επέστρεψε στις νίκες στη Euroleague. 

Μετά το φινάλε του αγώνα  και χωρίς να έχει καταλάβει κανείς το γιατί ο Τζέριαν Γραντ πιάστηκε στα χέρια με τον Γουέιντ Μπόλντουϊν.

Οι δύο παίκτες αντάλλαξαν έντονες κουβέντες ο ένας με τον άλλον, με τους ψυχραιμότερους να σπεύδουν να τους χωρίσουν.





