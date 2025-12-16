Γκραντ και Μπόλντγουϊν πιάστηκαν στα χέρια μετά το φινάλε του αγώνα της Φενέρ με τον Παναθηναϊκό, βίντεο
Το επεισόδιο έληξε αμέσως με την επέμβαση των ψυχραιμοτέρων
Ο Παναθηναϊκός πέρασε δύσκολα από την έδρα της Φενέρ και επέστρεψε στις νίκες στη Euroleague.
Μετά το φινάλε του αγώνα και χωρίς να έχει καταλάβει κανείς το γιατί ο Τζέριαν Γραντ πιάστηκε στα χέρια με τον Γουέιντ Μπόλντουϊν.
Οι δύο παίκτες αντάλλαξαν έντονες κουβέντες ο ένας με τον άλλον, με τους ψυχραιμότερους να σπεύδουν να τους χωρίσουν.
Wade Baldwin ve Jerian Grant maç sonunda kafa kafaya geldiler 👀 pic.twitter.com/Pu3jqDLcZ7— Euroleague Time (@euroleague_time) December 16, 2025
