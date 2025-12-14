Ντεσπόντοφ: «Δεν ήμασταν ΠΑΟΚ σήμερα»
SPORTS
Κίριλ Ντεσπόντοφ ΠΑΟΚ Ατρόμητος

Ντεσπόντοφ: «Δεν ήμασταν ΠΑΟΚ σήμερα»

Όσα δήλωσε ο Βούλγαρος εξτρέμ του ΠΑΟΚ για την ήττα της ομάδας του στο Περιστέρι

Ντεσπόντοφ: «Δεν ήμασταν ΠΑΟΚ σήμερα»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 2-0 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ δεν κρύφτηκε στις δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της NOVA γύρω από την εικόνα του Δικεφάλου.

«Ξεκινήσαμε στο παιχνίδι με το να δημιουργούμε ευκαιρίες, αλλά δεν είχαμε την ενέργεια ώστε να έχουμε τη συγκέντρωση που απαιτείται για να μπούμε στις φάσεις με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Δεν σκοράραμε στις ευκαιρίες που είχαμε στο πρώτο μέρος, δεν εκμεταλλευτήκαμε τις στατικές φάσεις. Και εγώ σήμερα δε γέμιζα καλά μέσα στην περιοχή.

Δε δούλεψαν πολλά πράγματα σήμερα. Δεν ήμασταν ΠΑΟΚ σήμερα».

Για τη φάση της ανατροπής σε βάρος του στο πρώτο μέρος:

«Κατά την άποψή μου με βρίσκει. Δεν το έχω δει ακόμη. Καλύτερα να ρωτήσετε αυτούς όχι εμένα. Δεν είναι όμως ο λόγος που χάσαμε αυτός.

Γνωρίζουμε ότι αυτά τα ματς σε κάνουν πρωταθλητή και πρέπει να τα κερδίζουμε.

Γνωρίζουμε ότι ακολουθεί ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, δεν μπορούμε να βάλουμε το κεφάλι κάτω και πρέπει να επιστρέψουμε στις νίκες».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα νέο, λαμπρό κεφάλαιο ευφυούς γεωργίας με επίκεντρο την «Έξυπνη Σπορά»

Ένα νέο, λαμπρό κεφάλαιο ευφυούς γεωργίας με επίκεντρο την «Έξυπνη Σπορά»

Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα, με τη βιωσιμότητα και την παραγωγή με την αειφορία. Διότι η γεωργία του 21ου αιώνα οφείλει να είναι έξυπνη.

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης