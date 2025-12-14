Ντεσπόντοφ: «Δεν ήμασταν ΠΑΟΚ σήμερα»
Ντεσπόντοφ: «Δεν ήμασταν ΠΑΟΚ σήμερα»
Όσα δήλωσε ο Βούλγαρος εξτρέμ του ΠΑΟΚ για την ήττα της ομάδας του στο Περιστέρι
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 2-0 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ δεν κρύφτηκε στις δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της NOVA γύρω από την εικόνα του Δικεφάλου.
«Ξεκινήσαμε στο παιχνίδι με το να δημιουργούμε ευκαιρίες, αλλά δεν είχαμε την ενέργεια ώστε να έχουμε τη συγκέντρωση που απαιτείται για να μπούμε στις φάσεις με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
Δεν σκοράραμε στις ευκαιρίες που είχαμε στο πρώτο μέρος, δεν εκμεταλλευτήκαμε τις στατικές φάσεις. Και εγώ σήμερα δε γέμιζα καλά μέσα στην περιοχή.
Δε δούλεψαν πολλά πράγματα σήμερα. Δεν ήμασταν ΠΑΟΚ σήμερα».
Για τη φάση της ανατροπής σε βάρος του στο πρώτο μέρος:
«Κατά την άποψή μου με βρίσκει. Δεν το έχω δει ακόμη. Καλύτερα να ρωτήσετε αυτούς όχι εμένα. Δεν είναι όμως ο λόγος που χάσαμε αυτός.
Γνωρίζουμε ότι αυτά τα ματς σε κάνουν πρωταθλητή και πρέπει να τα κερδίζουμε.
Γνωρίζουμε ότι ακολουθεί ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, δεν μπορούμε να βάλουμε το κεφάλι κάτω και πρέπει να επιστρέψουμε στις νίκες».
