Αλέξης Σπυρόπουλος: Ο κόφτης Ελ Κααμπί, ο υγιής βηματισμός του Ολυμπιακού και οι «δικέφαλοι» που δεν αφήνουν τους ερυθρόλευκους να ησυχάσουν
Το σχόλιο του Αλέξη Σπυρόπουλου στα social media του protothema.gr μετά την ολοκλήρωση της 13ης αγωνιστικής της Super League και το φινάλε του πρώτου γύρου
Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος τηςSuper Leagueκαι το πρωτάθλημα είναι πλέον στα μισά της κανονικής του περιόδου. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην πρώτη με μια μικρή απόσταση από τον δεύτερο ΠΑΟΚ και την τρίτη της βαθμολογίας ΑΕΚ. Ο Αλέξης Σπυρόπουλος στο σχόλιο του στο protothema.gr αναφέρει πως τόσο η κατάταξη, όσο και οι διαφορές είναι δίκαιες και δείχνουν τη διαφορά των ομάδων που αυτή τη στιγμή είναι «μέσα» στο παιχνίδι για τον τίτλο.
Το σχόλιό του βέβαια ξεκινά με μια ξεχωριστή αναφορά στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί που δεν κουράζεται να σκοράρει και να το κάνει κάθε φορά με πιο εντυπωσιακό τρόπο. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Αλέξης Σπυρόπουλος, «θα πρέπει να θεσπιστεί ένας... κόφτης Ελ Κααμπί και κανείς δεν θα επιτρέπεται να αμείβεται στην Ελλάδα παραπάνω από τον Μαροκινό σέντερ του Ολυμπιακού».
Επισημαίνει επίσης πως αν το πρωτάθλημα ήταν ένας αγώνας δρόμου 10 χιλιομέτρων, τώρα θα βρισκόμασταν στο 4ο χιλιόμετρο με τους δρομείς να έχουν πάρει τη σειρά τους. «Ο υγιής βηματισμός του Ολυμπιακού που είναι πρώτος παρά την επιβάρυνση του Champions League, οι δύο στην πλάτη του που δεν τον αφήνουν να χαλαρώσει. Αν και είναι ακραία οριακοί στις θέσεις των σέντερ μπακ και των σέντερ φορ. Ο αβέβαιος και ανασφαλής Παναθηναϊκός σκουντουφλά κάθε τρεις και λίγο και δεν μπορεί να βρει ρυθμό και σειρά».
Τέλος, μιλά και για τον Παναθηναϊκό και την μάχη της τετράδας που δεν αποκλείεται να δώσει απέναντι στον Λεβαδειακό η οποία είναι η ομάδα την οποία όλοι χαίρονται να βλέπουν φέτος λόγω του ποδοσφαίρου που παίζει.
Το σχόλιο του Αλέξη ΣπυρόπουλουΑναλυτικά όσα είπε ο Αλέξης Σπυρόπουλος στο σχόλιό του στο protothema.gr:
