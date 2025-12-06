Εύκολα η Καλαμάτα 3-1 τον Ολυμπιακό Β', δείτε τα γκολ

Παραμένει αήττητη η Καλαμάτα με 11 νίκες και 2 ισοπαλίες σε 13 αγώνες - Στο +5 από τον Πανιώνιο