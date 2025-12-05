Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι έξι «γίγαντες» που κοντράρονται για τον Μουζακίτη, σύμφωνα με τους Τούρκους
H ίδια πηγή λέει ότι ο Ολυμπιακός κοστολογεί τον διεθνή χαφ στα 40 εκατ. ευρώ.
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τη μία, Ρεάλ Μαδρίτης από την άλλη, πορτογαλικός εμφύλιος Πόρτο-Μπενφίκα παραπέρα και στη μέση η Μίλαν με την Άρσεναλ. Όχι δεν μιλάμε για κάποια φάση του Champions League, ούτε αναφερόμαστε στα σχέδια της European Super League.
Αυτοί είναι οι έξι γίγαντες που έχουν κυκλώσει το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη όπως τονίζει ο δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ. Ο 18χρονος χαφ του Ολυμπιακού έχει εντυπωσιάσει με το ταλέντο του και καθημερινά βρίσκεται στα δημοσιεύματα των ΜΜΕ του εξωτερικού ως πιθανός μεταγραφικός στόχος.
Ωστόσο οι παραπάνω σύλλογοι δεν κοιτούν απλά την περίπτωση του νικητή του βραβείου Golden Boy Web αλλά έχουν ήδη ξεκινήσει κούρσα για την απόκτησή του, με την ίδια πηγή να λέει ότι ο Ολυμπιακός κοστολογεί τον διεθνή χαφ στα 40 εκατ. ευρώ.
Πηγή: gazzetta.gr
🚨🆕 #Olympiacos 🇬🇷— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 5, 2025
SL Benfica, FC Porto, AC Milan, Manchester United, Arsenal and Real Madrid are battling for Olympiacos’ young star Christos Mouzakitis!
💰 The Greek club demands €40M for the deal. https://t.co/eWDuSzDGMM pic.twitter.com/HvYaj8CyRl
