Formula 1: Κίνδυνος αποκλεισμού για τους Νόρις και Πιάστρι από το GP Λας Βέγκας
Σε μεγάλους μπελάδες και οι δύο οδηγοί της McLaren μετά την ολοκλήρωση του grand prix, με τις επιπτώσεις να είναι τεράστιες στη μάχη του τίτλου οδηγών της Formula 1
Μετά τον τερματισμό τα δύο μονοθέσια της βρετανικής ομάδας έμειναν στο γκαράζ, με τους έφορους της FIA να κάνουν ελέγχους νομιμότητας στις δύο MCL39.
Μάλιστα, το προσωπικό της McLaren προσπάθησε να κλείσει το οπτικό πεδίο σε όσους ήταν κοντά στο γκαράζ.
Δύο ώρες μετά το πέσιμο της καρό σημαίας η FIA ανακοίνωσε πως και τα δύο μονοθέσια της βρετανικής ομάδας είναι υπό έρευνα.
Όπως αναφέρει το επίσημο έγγραφο:
«To πάχος της σανίδας στο δάπεδο των μονοθεσίων ήταν μικρότερο από 9 χιλιοστά όπως προβλέπει ο κανονισμός».
Αυτή η εξέλιξη δεν αποκλείεται να αλλάξει όχι μόνο το αποτέλεσμα του αγώνα αλλά και την εικόνα του πρωταθλήματος, καθώς ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, καραδοκεί και βρίσκεται μόλις 42 βαθμούς πίσω από τον πρώτο Νόρις.
Βαθμολογία πρωταθλήματος έως τώρα με δύο αγώνες να απομένουν:
- Λάντο Νόρις, 408 βαθμούς
- Όσκαρ Πιάστρι, 378 βαθμούς
- Μαξ Φερστάπεν, 366 βαθμούς
Στο GP Κίνας είδαμε τόσο τους οδηγούς της Ferrari και τον Πιέρ Γκασλί της Alpine να αποκλείονται από τα αποτελέσματα για έντονη φθορά στη σανίδα του δαπέδου.
