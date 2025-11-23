Formula 1: Κίνδυνος αποκλεισμού για τους Νόρις και Πιάστρι από το GP Λας Βέγκας

Σε μεγάλους μπελάδες και οι δύο οδηγοί της McLaren μετά την ολοκλήρωση του grand prix, με τις επιπτώσεις να είναι τεράστιες στη μάχη του τίτλου οδηγών της Formula 1