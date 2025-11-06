Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Νίκολιτς: «Η μπάλα δεν είναι μαζί μας, ο διαιτητής έφερε εκνευρισμό»
Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια
Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να «ζευγαρώσει» τα τρίποντα της στη League Phase του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχασε αρκετές ευκαιρίες και έμεινε στο 1-1, με τη Σάμροκ Ρόβερς, έχοντας πλέον 4 βαθμούς έπειτα από τρεις αγωνιστικές.
Ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του στην Cosmote TV στάθηκε στην αναποτελεσματικότητα της Ένωσης, ενώ άφησε αιχμές για τον διαιτητή.
Οι δηλώσεις του Νίκολιτς
«Η μπάλα δεν είναι μαζί μας τις τελευταίες εβδομάδες. Είχαμε ευκαιρίες και σκοράραμε μόνο μια φορά με το πέναλτι. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Έπαιζαν με 10 παίκτες πίσω από την μπάλα.
Είμαι χαρούμενος με τους παίκτες μου, προσπάθησαν μέχρι το τέλος. Είχαμε πολλές καθυστερήσεις και ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί με τον τρόπο αυτόν. Κοίταξε το VAR δύο φορές από 5 λεπτά και έφερε εκνευρισμό αυτό. Το τελείωμα των φασεων ειναι το προβλημα μας.
Κακό αποτέλεσμα, θέλαμε τη νίκη. Πρέπει να πάρουμε τους 2 βαθμούς που αφήσαμε σήμερα. Έχουμε δύο ματς κόντρα σε Φιορεντίνα και Σαμσνουσπόρ και πρέπει να τις κερδίσουμε. Δεν ξέρω τι έχει κάνει σήμερα η Φιορεντίνα».
Πηγή:www.gazzetta.gr
