Νικηφόρα η πρεμιέρα για Αβδάλα, Ζούγρη και Λιοτόπουλο στο NCAA
O Νεοκλής Αβδάλας ξεκίνησε βασικός για το Βιρτζίνια Τεκ - Από τον πάγκο ήρθαν Λιοτόπουλος και Ζούγρης για Σεντ Τζονς και Λούιβιλ
Με τον καλύτερο τρόπο άνοιξαν την αυλαία του κολεγιακού πρωταθλήματος (NCAA) οι Αβδάλας, Ζούγρης και Λιοτόπουλος οι οποίοι πήραν με το «καλημέρα» χρόνο συμμετοχής.
Συγκεκριμένα, το Βιρτζίνια Τεκ του Νεοκλή Αβδάλα επικράτησε εντός έδρας του Τσάρλεστον με 98-67 και τον Έλληνα γκαρντ/φόργουορντ να ξεκινάει στην βασική πεντάδα της ομάδας!
Αγωνίστηκε 29 λεπτά, ήταν άστοχος αλλά σε γενικές γραμμές άφησε καλές εντυπώσεις. Σημείωσε 8 πόντους, μοίρασε 9 ασίστ, πήρε 3 ριμπάουντ, μοίρασε 2 τάπες, υπέπεσε σ' ένα λάθος και είχε 2/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα και 1/3 βολές.
Αντίστοιχα το Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο δεν είχε πρόβλημα να επιβληθεί του Κουίνιπιακ εντός έδρας με 108-74. Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος ήρθε από τον πάγκο και σε 8 λεπτά συμμετοχής είχε 4 πόντους με 1/3 τρίποντα και 1/2 βολές. Στην ίδια ομάδα αγωνίζεται και ο πρώην παίκτης του Πρωτέα Βούλας, Φώτης Κωνσταντινίδης, ο οποίος με τη σειρά του μέτρησε 3 πόντους με 1/1 τρίποντο στο ένα λεπτό που χρησιμοποιήθηκε από τον άλλοτε ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Ελλάδας και προπονητή του Παναθηναϊκού.
Πολύ πιο εύκολο και επιβλητικό ήταν το έργο του Λούιβιλ καθώς διέλυσε στο «KFC Yum! Center» του Κεντάκι το Σάουθ Καρολάινα Στέιτ με 104-45! Ο Βαγγέλης Ζούγρης έκανε αισθητή την παρουσία του καθώς είχε 5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα με 2/5 δίποντα και 1/2 βολές.
Πηγή: gazzetta.gr
